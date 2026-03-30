كشفت دراسة أجراها باحثون من معهد كارولينسكا في السويد أن العيش مع الكلاب لا يزيد من شدة الربو التحسسي لدى الأطفال، لكنه قد يرتبط بزيادة طفيفة في نوبات تفاقم المرض، ما يستدعي بعض الحذر عند الأطفال الأكثر عرضة للنوبات.

كم طفل شملتهم الدراسة؟

وتابع الباحثون حوالي 99 ألف طفل مصابين بالربو والحساسية التنفسية حتى سن 19 عاما، ما أتاح لهم جمع بيانات واسعة حول تأثير العيش مع الكلاب على شدة المرض ونوبات تفاقمه.

ما تأثير تربية الكلاب على شدة الربو؟

أظهرت النتائج أن شدة الربو، سواء كانت متوسطة أو شديدة، بقيت متقاربة بين الأطفال الذين يعيشون مع كلاب وأولئك الذين لا يملكون حيوانات أليفة، حتى بعد مرور 2 و4 و6 سنوات من التشخيص، مما يشير إلى أن وجود الكلاب لا يزيد شدة المرض بشكل واضح.

هل تزيد الكلاب من نوبات الربو الحادة؟

على الرغم من أن شدة الربو لا تتأثر بوجود الكلاب، إلا أن تحليل نوبات الربو الحادة كشف أن الأطفال الذين يعيشون مع كلاب كانوا أكثر عرضة قليلًا لنوبات تستدعي رعاية طبية طارئة أو استخدامًا مكثفًا للأدوية الإسعافية.

لماذا تستمر نوبات الربو بعد التخلص من الكلاب؟

لوحظ أن الارتفاع الطفيف في نوبات الربو ظهر أيضًا لدى الأطفال الذين توقفت أسرهم عن تربية الكلاب، مما يشير إلى أن التخلص من الحيوان الأليف لا يؤدي بالضرورة إلى تحسن واضح في الحالة.

ويرجح الباحثون أن السبب يعود إلى بقاء مسببات الحساسية المرتبطة بالكلاب داخل المنازل لفترات طويلة، بالإضافة إلى انتشارها في أماكن عامة مثل المدارس، حتى لدى الأطفال الذين لا يعيشون مع حيوانات.

ما القيود التي واجهت الدراسة؟

أشارت الدراسة إلى بعض القيود، أبرزها عدم التمييز بين الأطفال الذين يعانون حساسية مباشرة من الكلاب وأولئك المصابين بأنواع أخرى من الحساسية التنفسية، ما قد يؤثر على دقة تفسير النتائج.