معشوقة الملايين.. 6 فوائد مذهلة لتناول المانجو

كتبت- رودينا ضوه:

تتميز المانجو بطعمها الحلو وقيمتها الغذائية العالية، فهي معشوقة الملايين حول العالم، غير أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر المفيدة التي تعزز صحة الجسم، من دعم الجهاز المناعي إلى تحسين الهضم وصحة البشرة، وفقا لموقع clevelandclinic.

1- تحسين صحة أمعائك

تعد المانجو مصدرًا جيدًا لكلا نوعي الألياف، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، الألياف هي كربوهيدرات موجودة في الأطعمة النباتية، ولا يمكن هضمها.

يعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف طريقة فعالة لمكافحة الإمساك والانتفاخ، كما تغذي الألياف بكتيريا الأمعاء النافعة، مما يساعد في الحفاظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء.

2- لوزن أفضل وصحي

الألياف ليست مفيدة لأمعائك فحسب، بل قد تفيد محيط خصرك أيضًا، قد تساعد في التحكم بالجوع، مما قد يساعدك على الالتزام بأهدافك الغذائية الصحية.

3- تعزيز صحة الشعر والبشرة

فيتامينات أ، ج، وهـ هي مضادات أكسدة ضرورية لصحة الشعر والبشرة، تساعد هذه الفيتامينات على مكافحة الأضرار التي تتعرض لها بشرتك يوميًا من البيئة قد يكون تطبيق هذه الفيتامينات مباشرة على بشرتك، ولهذا السبب تحتوي عليها العديد من منتجات العناية بالبشرة، ولكن تحتاج أيضًا إلى هذه العناصر الغذائية في النظام الغذائي، والمانجو مصدر غني بها.

نحتاج جميعًا إلى فيتامينات أ، ج، وهـ لدعم صحة بشرتنا، ولكن من الأفضل الحصول عليها من الأطعمة الكاملة، وليس من المكملات الغذائية.

4- يساعد على خفض الكوليسترول

يمكن للألياف القابلة للذوبان في المانجو أن تساعد في خفض كل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (وهو الكوليسترول "الضار" الذي يتسبب في تراكم اللويحات في الأوعية الدموية، مما يمنع تدفق الدم والأكسجين).

5- التحكم في ضغط الدم

يعاني الكثير من الناس من نقص البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على مواجهة آثار الصوديوم في الجسم، قد يسهم تناول كميات كبيرة من الصوديوم، مع نقص البوتاسيوم، في ارتفاع ضغط الدم .

لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم، لذا لن تدرك إصابتك به إلا بعد فحصه، لذا ينصح بإجراء فحص سنوي، يساعد البوتاسيوم على مكافحة ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية، تناول المانجو والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يوميًا يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

6- يساعد على الوقاية من بعض أنواع السرطان

المانجو غنية بمضادات الأكسدة، وهي مواد طبيعية تحمي من التلف، تحتوي المانجو على نوع خاص من المانجيفيرين، الذي وجد أنه يحمي من التلف الذي قد يؤدي إلى السرطان .

ولقد وجد أن المانجيفيرين قد يعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطانات التالية:

المخ

الصدر

عنق الرحم

القولون

الجلد.

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