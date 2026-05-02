حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، من تناول بعض الأطعمة والمشروبات فور الاستيقاظ من النوم، مؤكدًا أن هذه العادات الغذائية الخاطئة قد تؤثر سلبا على المعدة والقولون، خاصة عند تناولها على معدة فارغة.

وأضاف من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، أن الجهاز الهضمي يكون في حالة راحة أثناء النوم، وعند الاستيقاظ يحتاج إلى أطعمة خفيفة ومتوازنة، مشيرا إلى أن البدء بأطعمة غير مناسبة قد يسبب تهيجا واضطرابات هضمية.

المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل القهوة والشاي

وأكد أن تناول القهوة أو الشاي مباشرة بعد الاستيقاظ قد يؤدي إلى زيادة إفراز أحماض المعدة، ما يسبب الحموضة وتهيج جدار المعدة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

الأطعمة الحارة والتوابل القوية

أشار القيعى إلى أن الأطعمة الحارة قد تسبب تهيجا شديدا في المعدة، وقد تؤدي إلى الشعور بألم أو اضطرابات في القولون.

المخبوزات الجاهزة والسكريات

وتابع، إن تناول المعجنات والحلويات فور الاستيقاظ من النوم قد تسبب اضطراب في مستوي السكر بالدم، ويؤدي هذا الشعور بالخمول لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والسكريات.

المشروبات الغازية

أوضح أن تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة قد يسبب انتفاخات وغازات، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على بطانة المعدة.

الأطعمة المقلية

لفت إلى أن الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية تحتاج إلى مجهود كبير للهضم، ما قد يرهق المعدة في بداية اليوم.

واختتم القيعي حديثه بضرورة بدء اليوم بكوب من الماء، ثم تناول وجبة إفطار خفيفة ومتوازنة تحتوي على بروتينات وألياف، مثل البيض أو الزبادي مع الفواكه، لتجنب أي مشكلات هضمية.

