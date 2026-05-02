مع اقتراب موسم الحج، تتزايد أهمية الاستعداد الصحي الجيد، خاصة في ظل الزحام الشديد وتغيرات الطقس التي قد تؤثر على الحجاج.

وفي هذا السياق، شددت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم التغذية الحيوية والمناعة بمسستشفى جامعة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان أداء المناسك بأمان.

لماذا تُعد التطعيمات ضرورية قبل السفر للحج؟

أكدت الدكتورة نهلة أن الحصول على التطعيمات الأساسية لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الحجاج من الأمراض المعدية، خاصة مع الاختلاط والتجمعات الكبيرة. ونصحت بضرورة تلقي اللقاحات قبل السفر بـ10 أيام على الأقل، مع استشارة الطبيب.

ما أهم اللقاحات المطلوبة للحجاج؟

أوضحت أن من أبرز التطعيمات الضرورية لقاح الالتهاب السحائي، واللقاح الرباعي، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة مع زيادة فرص العدوى نتيجة تغير المناخ وكثرة الجنسيات.

كيف تستعد صحيًا إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة؟

شددت على ضرورة إجراء فحص طبي شامل قبل السفر، خاصة لمرضى الضغط والسكر وأمراض القلب، مع أهمية حمل تقرير طبي وارتداء سوار يوضح الحالة الصحية والأمراض المزمنة تحسبًا لأي طارئ.

ما دور الفيتامينات في تقوية المناعة؟

أشارت إلى أهمية تعزيز المناعة، خاصة فيتامين د، مع ضرورة تناوله تحت إشراف طبي لتجنب آثاره السلبية. كما يمكن تناول فيتامين سي، بينما يجب الحذر من الإفراط في الفيتامينات التي تُخزن في الجسم دون استشارة مختص.

ماذا يجب أن يتناول الحاج خلال الرحلة؟

نصحت بتناول وجبات خفيفة وصحية، مثل الخضروات والفواكه، والزبادي واللبن الرايب، مع الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمقلية، والاعتماد على المشويات، إلى جانب شرب كميات كافية من المياه.

كيف تتعامل مع الإجهاد الحراري أثناء الحج؟

أوضحت أن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وفي هذه الحالة يجب تبريد الجسم فورًا باستخدام الماء أو الثلج، مع التوجه لأقرب نقطة إسعاف لتلقي الرعاية اللازمة.

ما أهم النصائح العامة للحفاظ على الصحة؟

اختتمت الدكتورة نهلة نصائحها بضرورة ارتداء الكمامة والقبعة، وتجنب الزحام قدر الإمكان، والحرص على النظافة الشخصية، مع الالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، لضمان رحلة حج آمنة وصحية.

اقرأ أيضا:

بين الأسطورة والواقع.. ماذا تخفي بحيرة الدموع في الهند؟

15 صورة.. أفضل الأماكن حول العالم تمنحك مناظر طبيعية ساحرة

5 قلاع يسكنها البشر ويمكنك زيارتها.. صور تاريخية مذهلة