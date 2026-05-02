إعلان

بعد أزمة نظام الطيبات.. لماذا يتم سحب تراخيص الأطباء؟

كتب : أحمد جمعة

01:22 م 02/05/2026

لماذا يتم سحب تراخيص الأطباء؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن سحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب لا يتم بشكل عشوائي، بل يستند إلى إجراءات قانونية ومراجعات دقيقة تهدف في المقام الأول إلى حماية صحة المواطنين.

وأضاف "عبدالغفار"، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية يظل ضرورة لا ترتبط بالأشخاص بقدر ما ترتبط بحق المجتمع في الأمان الصحي.

ويأتي تعليق "عبدالغفار" وسط حالة من الجدل بشأن نظام الطيبات للطبيب الراحل ضياء العوضي، ومع تحذيرات طبية من خطورته على الصحة العامة، وعلى المرضى الذين يتجاوبون مع دعوته لوقف بعض أنواع الأدوية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قرارات سحب التراخيص تأتي بعد تحقيقات تجريها الجهات المختصة، التي تضع سلامة المرضى فوق أي اعتبارات أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل إعلانًا رسميًا بوجود ممارسات تشكل خطرًا لا يمكن التغاضي عنه.

كانت نقابة الأطباء أعلنت في مارس الماضي، شطب الطبيب ضياء العوضي من سجلاتها وإيقافه عن العمل؛ لقيامه بنشر وتقديم آراء ومعلومات طبية غير مثبتة علميًا، وتخالف القواعد المعمول بها محليًا ودوليًا، وتضر بالمرضى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تناولت العديد من التخصصات الطبية التي لا تدخل في نطاق تخصصه،

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن التعامل مع مثل هذه الممارسات يجب أن يتم في إطار الوعي بخطورتها، وليس باعتبارها وجهات نظر قابلة للنقاش أو الاختلاف المشروع، محذرًا من إعادة تقديمها بشكل غير مباشر بما يمنحها شرعية مرفوضة.

وأضاف أن المجتمعات تحافظ على سلامتها من خلال احترام المعايير المهنية والمؤسسية، والالتزام بالقرارات الرسمية التي تُسقط المشروعية عن أي ممارسات تهدد صحة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تراخيص الأطباء ظام الطيبات ياء العوضي زارة الصحة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

