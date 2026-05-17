تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العرض المسرحي "غابة الرماد"، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن عروض الموسم الحالي، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن نص "أمير الأراضي البور" للكاتب ماكس فريش، وإخراج محمد عبد القادر، ويقدم معالجة درامية مكثفة لفكرة العنف العبثي من خلال قصة موظف بنك يتحول بشكل مفاجئ إلى قاتل دون دافع واضح.

"غابة الرماد" شريحة قصر ثقافة الأنفوشي أداء محمد حمادة، هانيا حجازي، مصطفى يوسف، أحمد علي، رنيم قطب، أحمد بسيوني، أحمد عدلي، أحمد عبد الحفيظ، وعبد الرحمن كمال.

دراماتورجيا محمد جابر ومحمد عبد القادر، ديكور وليد جابر، إضاءة جاسر الفرن، تأليف موسيقي شريف ياسر، تنفيذ موسيقي محمد غنيم، مؤثرات صوتية محمد المأموني، تنفيذ مؤثرات صوتية أدهم ولي، كيروجراف أحمد رحيم، ماكياج سوسن عصام، هيئة الإخراج خيرية أبو القاسم، هدير خميس، وبيشوي بركات.

ينفذ العرض من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح، ويعرض بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من الدكتورة عبير منصور، أستاذ التمثيل والإخراج ورئيس قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة العاصمة، مهندس الديكور أيمن مرعي، والمخرج المسرحي محمد صابر.