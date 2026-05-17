سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن

انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب في مصر انخفض بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 16-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17-5-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 سجل 7817 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 سجل 6840 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 سجل 5863 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب سجل 54720 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.41% إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.