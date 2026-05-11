رغم سقوط الزمالك أمام اتحاد العاصمة بهدف دون مقابل، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، فإن جماهير القلعة البيضاء لا تزال تتمسك بحظوظ فريقها في التتويج، مستندة إلى تجارب سابقة نجح خلالها الزمالك في تجاوز خسارة الذهاب والعودة بقوة لحصد اللقب.

ويملك الزمالك سجلًا إيجابيًا في التعامل مع هذا السيناريو، بعدما تمكن أكثر من مرة من قلب النتيجة في مباريات الإياب، وتحويل البداية الصعبة إلى تتويج قاري.

نهائي 2019.. البداية التاريخية

في نسخة 2019، خسر الزمالك لقاء الذهاب أمام نهضة بركان بهدف نظيف، قبل أن ينجح في التعويض خلال مواجهة العودة بالقاهرة، ويحسم اللقب بركلات الترجيح، ليتوج بأول بطولة كونفدرالية في تاريخه.

نسخة 2024.. تكرار السيناريو

وعاد السيناريو ذاته في نسخة 2024، عندما سقط الزمالك أمام نهضة بركان بنتيجة 2-1 في الذهاب، لكنه نجح في استغلال عاملي الأرض والجمهور خلال لقاء العودة، وحقق الفوز بهدف دون رد، ليحصد لقبه الثاني في البطولة الأفريقية.

الأمل يتجدد أمام اتحاد العاصمة

ويأمل الزمالك في تكرار سيناريو “الريمونتادا” عندما يستضيف اتحاد العاصمة في مباراة الإياب المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل استعادة اللقب القاري، وسط دعم جماهيري كبير وثقة في قدرة اللاعبين على العودة من جديد.

ويعوّل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب، خاصة في ظل الأداء الجيد الذي قدمه الفريق خلال فترات عديدة من المباراة، رغم الخسارة بهدف نظيف.

