مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟

كتب : محمد خيري

09:00 ص 11/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (8) (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (9) (1)
  • عرض 13 صورة
    لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 13 صورة
    لاعبي الزمالك (2)
  • عرض 13 صورة
    لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وسموحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رغم سقوط الزمالك أمام اتحاد العاصمة بهدف دون مقابل، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، فإن جماهير القلعة البيضاء لا تزال تتمسك بحظوظ فريقها في التتويج، مستندة إلى تجارب سابقة نجح خلالها الزمالك في تجاوز خسارة الذهاب والعودة بقوة لحصد اللقب.

ويملك الزمالك سجلًا إيجابيًا في التعامل مع هذا السيناريو، بعدما تمكن أكثر من مرة من قلب النتيجة في مباريات الإياب، وتحويل البداية الصعبة إلى تتويج قاري.

نهائي 2019.. البداية التاريخية

في نسخة 2019، خسر الزمالك لقاء الذهاب أمام نهضة بركان بهدف نظيف، قبل أن ينجح في التعويض خلال مواجهة العودة بالقاهرة، ويحسم اللقب بركلات الترجيح، ليتوج بأول بطولة كونفدرالية في تاريخه.

نسخة 2024.. تكرار السيناريو

وعاد السيناريو ذاته في نسخة 2024، عندما سقط الزمالك أمام نهضة بركان بنتيجة 2-1 في الذهاب، لكنه نجح في استغلال عاملي الأرض والجمهور خلال لقاء العودة، وحقق الفوز بهدف دون رد، ليحصد لقبه الثاني في البطولة الأفريقية.

الأمل يتجدد أمام اتحاد العاصمة

ويأمل الزمالك في تكرار سيناريو “الريمونتادا” عندما يستضيف اتحاد العاصمة في مباراة الإياب المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل استعادة اللقب القاري، وسط دعم جماهيري كبير وثقة في قدرة اللاعبين على العودة من جديد.

ويعوّل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب، خاصة في ظل الأداء الجيد الذي قدمه الفريق خلال فترات عديدة من المباراة، رغم الخسارة بهدف نظيف.

اقرأ أيضا:

اعتبروني رجل فقد عقله.. ميدو يثير الجدل بعد خسارة الزمالك

أول تحرك من الزمالك ضد حكم نهائي الكونفدرالية بعد الخسارة من اتحاد العاصمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الكونفدرالية اتحاد العاصمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا تأخر طرح تذاكر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة؟
رياضة محلية

لماذا تأخر طرح تذاكر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة؟
من "قلب الأسد" إلى "أسد".. كيف ظهر محمد رمضان مع الحيوانات المفترسة ؟
زووم

من "قلب الأسد" إلى "أسد".. كيف ظهر محمد رمضان مع الحيوانات المفترسة ؟
الجواز مش سهل.. يسرا اللوزي تتحدث عن كواليس مسلسل "كان ياما كان"
زووم

الجواز مش سهل.. يسرا اللوزي تتحدث عن كواليس مسلسل "كان ياما كان"
زحام بالمراكز التكنولوجية لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات دائمة
مصراوى TV

زحام بالمراكز التكنولوجية لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات دائمة
سعر الدولار يقفز بشكل مفاجئ مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
أخبار البنوك

سعر الدولار يقفز بشكل مفاجئ مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟