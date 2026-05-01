تظهر قشرة الشعر كأحد أكثر اضطرابات فروة الرأس شيوعا، مسببة حكة وإحراجا للكثيرين، وغالبا ما ترتبط بعوامل مثل جفاف الجلد أو زيادة الدهون أو تراكم الجلد الميت، ورغم أنها ليست حالة خطيرة في معظم الأحيان، فإن التعامل الصحيح معها يساعد على التخلص منها بشكل فعال واستعادة صحة الفروة.

كيف يمكن اختيار الشامبو المناسب للقشرة؟

وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، يعد استخدام شامبو مضاد للقشرة خطوة أساسية في العلاج، خاصة إذا احتوى على مكونات فعالة مثل الزنك أو الكيتوكونازول، حيث تساعد هذه المواد في تقليل الفطريات المسببة للقشرة وتنظيم إفراز الزيوت في فروة الرأس.

هل غسل الشعر يؤثر على ظهور القشرة؟

يساعد غسل الشعر بانتظام في تقليل القشرة، لكن بشرط عدم المبالغة، لأن الإهمال يؤدي إلى تراكم الدهون، بينما الإفراط في الغسل قد يسبب جفاف فروة الرأس، لذلك ينصح بالوصول إلى توازن مناسب حسب نوع الشعر.

ما فائدة تدليك فروة الرأس؟

يساهم تدليك فروة الرأس بلطف أثناء الغسل في تنشيط الدورة الدموية، كما يساعد على إزالة الجلد الميت، ما يقلل من تراكم القشرة تدريجيا ويحسن صحة الفروة بشكل عام.

هل تساعد الزيوت الطبيعية في علاج القشرة؟

يمكن استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت شجرة الشاي أو زيت جوز الهند بكميات معتدلة، حيث تساعد على ترطيب فروة الرأس وتقليل الحكة والتهيج، لكن دون إفراط حتى لا تؤدي إلى زيادة الدهون.

ما دور التغذية في تقليل القشرة؟

يلعب النظام الغذائي دورا مهما في صحة فروة الرأس، حيث تساعد الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة الزنك وفيتامين B، في تحسين حالة الفروة وتقليل ظهور القشرة من الداخل.

