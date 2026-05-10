إعلان

الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في توصيل العدادات

كتب : محمد صلاح

11:38 ص 10/05/2026 تعديل في 02:24 م

العدادات الكودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسؤول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن تعديل آلية تسعير وحساب تكلفة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية بمنطقة هضبة الأهرام.

تعديل آلية تسعير تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة بهضة الأهرام.. ما السبب؟

أكد المصدر، أن ذلك يعود إلى إعادة تصنيف المنطقة باعتبارها من المناطق الراقية، الأمر الذي انعكس على قيمة المقايسات وتكلفة توصيل التيار الكهربائي للوحدات السكنية والتجارية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوى، إن قيمة الكيلو فولت أمبير ارتفعت إلى نحو 6 آلاف جنيه بدلاً من 1700 جنيه، بعد تغيير تصنيف المنطقة من “متوسطة” إلى “راقية”، موضحًا أن التكلفة الجديدة يتم احتسابها وفقًا لمساحة الوحدة السكنية أو النشاط التجاري وطبيعة العقار.

ما ضوابط المحاسبة الجديدة؟

أضاف أن ضوابط المحاسبة الجديدة تنص على احتساب قدرة 8 كيلو فولت أمبير لكل 100 متر مربع للوحدات السكنية، بينما يتم احتساب 10 كيلو فولت أمبير للأنشطة التجارية، بما يتماشى مع الأحمال الفعلية ومتطلبات التشغيل داخل المنطقة.

وأوضح المصدر أن العقارات القديمة التي سبق توصيل الكهرباء لها يتم احتسابها بقدرة 4 كيلو فولت أمبير، في حين يتم احتساب 8 كيلو فولت أمبير للعقارات الجديدة، لافتًا إلى أن المواطن يقوم بحساب تكلفة المقايسة من خلال ضرب القدرة المطلوبة بالكيلو فولت أمبير في قيمة الكيلو المحددة حاليًا بنحو 6 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن خطة تنظيم أوضاع توصيل الكهرباء للمباني المخالفة والعشوائية، وتقنين أوضاع المشتركين، بما يضمن الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد الناتج عن التوصيلات غير القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العدادات الكودية الكهرباء هضبة الأهرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
زووم

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
أخبار مصر

وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
جولة داخل شقة الأحلام في أبراج العلمين بعد التشطيب الكامل
مصراوى TV

جولة داخل شقة الأحلام في أبراج العلمين بعد التشطيب الكامل
شمس الكويتية عن شيرين عبدالوهاب: "محتاجة معجزة عشان ترجع لطبيعتها"
زووم

شمس الكويتية عن شيرين عبدالوهاب: "محتاجة معجزة عشان ترجع لطبيعتها"
الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
نصائح طبية

الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا