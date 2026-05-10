شهدت قرية فيديمين التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، واقعة مؤسفة أثارت حالة من الغضب والقلق بين الأهالي، بعدما أقدم طالب بالصف الثاني الثانوي على الاعتداء على زميله باستخدام سلاح أبيض عقب انتهاء اليوم الدراسي وخروجهما من المدرسة.

طالب يطعن زميله بسلاح أبيض

بدأت الواقعة بمشادة كلامية نشبت بين الطالب "محمد سيد عادل" وزميل له عقب خروج الطلاب من المدرسة، قبل أن تتطور سريعًا إلى اشتباك بالأيدي وسط حالة من التوتر بين عدد من الطلاب.

وخلال المشاجرة، أخرج الطالب المتهم سلاحًا أبيض كان يخفيه بين ملابسه، واعتدى به على زميله متسببًا في إصابته بجرح قطعي في اليد، ما أثار حالة من الفزع بين المتواجدين بمحيط المدرسة.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العقيد مصطفى النمس مأمور قسم شرطة سنهور، يفيد بورود بلاغ بشأن قيام طالب بالاعتداء على زميله بسلاح أبيض.

جرى نقل الطالب المصاب إلى مستشفى فيديمين القروي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، حيث خضع لخياطة عاجلة إثر الإصابة التي تعرض لها.

القبض على الطالب المتهم

تمكن الرائد هشام حسن، رئيس مباحث قسم شرطة سنهور، من ضبط الطالب المتهم عقب الواقعة، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأُخطرت نيابة مركز سنورس التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل بين الأهالي، الذين طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على الطلاب ومنع حمل الأسلحة البيضاء بمحيط المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.