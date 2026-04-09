احذر.. كيف يضر تآكل الأسنان بصحتك العامة؟

كتب : آلاء نبيل أحمد

01:00 ص 09/04/2026

أكد الدكتور استيدل، أخصائي طب وجراحة الأسنان، أن التآكل التدريجي لمينا الأسنان يمكن أن يبدو بسيطًا، لكنه يحمل مخاطر كبيرة على صحة الفم إذا ترك دون متابعة، نقلا عن ما ذكره موقع "lenta.ru".

كيف يؤثر التآكل على وظيفة الأسنان؟


يوضح مينكو: "عندما تقلص الأسنان حجمها نتيجة التآكل، تفقد القدرة على تحمل قوة المضغ، مما يجعل الأسنان الأخرى تعمل بمجهود أكبر لتوزيع الضغط، ما يسرع من تآكلها وتدميرها التدريجي."


ما المضاعفات الناتجة عن تآكل الأسنان؟


يشير الطبيب إلى أن التآكل غالبًا ما يؤدي إلى تشققات وكسور في المينا، وإذا لم يتم التعامل معه في الوقت المناسب، قد تتطور هذه التشققات لتسبب التهاب لب السن أو التهاب دواعم السن، وأحيانًا تصل إلى التهابات قيحية خطيرة.


من هم الأكثر عرضة لتآكل الأسنان؟


التآكل الطفيف للأسنان شائع بين كثير من الأشخاص، خاصة كبار السن، ما يجعل متابعة صحة الأسنان والفحوصات المنتظمة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الفم والأسنان.


ما العلامات المبكرة لتآكل الأسنان؟


يشدد مينكو على أن الشعور المتكرر بجفاف الفم يمكن أن يكون مؤشرًا مبكرًا لمشكلات الأسنان، ويجب الانتباه إليه واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.


كيف يمكن الوقاية ومراقبة صحة الأسنان؟


يوصي الطبيب بزيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر لمراقبة أي علامات للتآكل المبكر، واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة قبل أن تتطور المشكلات وتصبح أكثر خطورة.

