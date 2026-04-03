ترتبط صحة الفم بشكل وثيق بصحة الجسم العامة، لكن دراسة حديثة كشفت عن علاقة غير متوقعة بين العناية بالأسنان وتقليل مضاعفات أمراض الكبد، ما يفتح الباب أمام أساليب وقائية بسيطة وفعالة.

وبحسب موقع "لينتا.رو"، فإن العناية المنتظمة بالأسنان قد تقلل بشكل ملحوظ من المخاطر التي يواجهها مرضى تليف الكبد، بما في ذلك احتمالات الإصابة بسرطان الكبد ودخول المستشفى بشكل متكرر.

كيف تؤثر العناية بالأسنان على صحة الكبد؟

أظهرت الدراسة أن الحفاظ على نظافة الفم يقلل من الالتهابات والبكتيريا الضارة في الجسم، ما ينعكس إيجابيا على وظائف الكبد ويحد من تدهور حالته.

ما علاقة زيارة طبيب الأسنان بمخاطر سرطان الكبد؟

تبين أن المرضى الذين يزورون طبيب الأسنان بانتظام تقل لديهم احتمالية الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 27%.

هل تقلل العناية بالأسنان من مضاعفات تليف الكبد؟

كشفت النتائج أن المرضى كانوا أقل عرضة للإصابة بالاستسقاء بنسبة 15%، وهو أحد أخطر مضاعفات تليف الكبد.

هل تؤثر صحة الفم على وظائف الدماغ لدى مرضى الكبد؟

أظهرت الدراسة انخفاض خطر الإصابة باعتلال الدماغ الكبدي بنسبة 19%، وهو اضطراب ناتج عن تراكم السموم في الجسم.

هل تقلل زيارات طبيب الأسنان من دخول المستشفى؟

نعم، فقد انخفضت احتمالية دخول المستشفى بنسبة 15% بشكل عام، و20% فيما يتعلق بالمضاعفات المرتبطة بالكبد.

لماذا تلعب نظافة الفم دورا مهما؟

لأنها تساهم في تقليل الالتهاب العام في الجسم وخفض مستويات البكتيريا الضارة، ما يدعم صحة الكبد ويقلل من تفاقم المرض.

كم مرة يجب زيارة طبيب الأسنان؟

ينصح الخبراء مرضى الكبد بزيارة طبيب الأسنان مرة واحدة على الأقل سنويا، للحفاظ على صحة الفم وتقليل المضاعفات المحتملة.

