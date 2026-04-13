كشفت الدكتورة ماريا ليفينا، أخصائية طب العيون، أن بعض الحالات المرضية الخطيرة قد تنعكس على شكل تغيرات في لون قزحية العين، مشيرة إلى أن هذه التغيرات قد ترتبط بأمراض مثل تلف الجهاز العصبي أو حتى بعض أنواع سرطان الجلد.

ما سبب تغير لون العين؟

وأوضحت أن دخول أجسام معدنية دقيقة مثل برادة الحديد إلى العين قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تفاعلها داخل العين، حيث تتأكسد هذه الجزيئات وتندمج مع صبغة القزحية، ما قد يسبب تغير لونها إلى درجات بنية أو خضراء ذات مظهر صدئ، بحسب جازيتا رو.

وأضافت أن تلف الجهاز العصبي قد يكون أيضا أحد الأسباب المحتملة، إذ يؤدي إلى اضطراب في التغذية العصبية للعين، ما قد ينعكس على لون القزحية ويجعلها أفتح من الطبيعي.

هل الأورام تسبب تغيرات في صبغة العين؟

كما أشارت الطبيبة إلى أن بعض الأورام، بما في ذلك سرطان الجلد، قد تسبب تغيرات في صبغة العين، مثل فرط التصبغ وظهور مناطق داكنة موضعية داخل القزحية.

وشددت على أهمية عدم تجاهل أي تغيرات غير طبيعية في لون العين، مؤكدة ضرورة مراجعة طبيب مختص فور ملاحظة هذه العلامات.

أسباب اختلاف لون القزحية

من جانبه، أوضح الخبير فاليري ليتفينوف من جامعة بيرم التقنية أن اختلاف لون القزحية يعرف طبيا بتغاير لون العينين، وهو ناتج عن توزيع غير متساو لصبغة الميلانين المسؤولة عن لون العينين والجلد والشعر.

وبين أن هناك نوعين رئيسيين من هذه الحالة: النوع الخلقي، الذي يظهر أثناء نمو الجنين وغالبًا لا يشكل خطرًا على الصحة، والنوع المكتسب، وهو أقل شيوعا لكنه قد يكون مرتبطًا بمشكلات صحية تستدعي التدخل الطبي والمتابعة.

