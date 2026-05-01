في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة أو التواجد في أماكن مزدحمة ومغلقة، يزداد لدى البعض الشعور المفاجئ بالدوخة أو فقدان التوازن، وهي حالة قد ترتبط بعوامل بسيطة مثل نقص السوائل أو انخفاض الطاقة داخل الجسم، لكنها تستدعي الانتباه عند تكرارها.

ما أسباب الشعور بالدوخة والهبوط؟

وفقا صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن الشعور بالدوخة أو الهبوط قد يرجع إلى عدة أسباب مرتبطة بالحرارة ونمط الحياة، أبرزها فقدان السوائل، انخفاض السكر في الدم، أو ضعف وصول الأكسجين إلى الجسم.

هل الجفاف يسبب الدوخة؟

يعد الجفاف من أبرز الأسباب، حيث يؤدي فقدان الجسم للسوائل بسبب التعرق إلى انخفاض ضغط الدم، ما يسبب الشعور بالدوخة والإرهاق العام.

كيف يؤثر التعرض للشمس على الجسم؟

التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة قد يؤدي إلى الإجهاد الحراري، وهي حالة تؤثر على قدرة الجسم في تنظيم حرارته، وتسبب أعراضا مثل الدوخة والغثيان.

هل قلة الطعام تسبب الهبوط؟

خاصة في الأجواء الحارة، حيث يؤدي عدم تناول الطعام بشكل كاف إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، مما يسبب شعورا مفاجئا بالهبوط والضعف.

لماذا تزيد الدوخة في الأماكن المزدحمة؟

التواجد لفترات طويلة في أماكن مغلقة أو مزدحمة يقلل من تدفق الأكسجين بشكل كاف، ما يرفع احتمالات الشعور بالدوار أو فقدان الاتزان.

هل مرضى الضغط أكثر عرضة للدوخة؟

إذ يتأثر مرضى الضغط بشكل أكبر بالحرارة، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى توسع الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم، ما يزيد من احتمالات الشعور بالدوخة.

كيف يمكن الوقاية من الدوخة في الحر؟

تناول وجبات خفيفة ومتوازنة

ارتداء ملابس قطنية خفيفة

شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم

تجنب التعرض للشمس وقت الذروة

اقرأ ايضًا:

