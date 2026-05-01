لن تتوقع.. 5 فوائد مذهلة لتناول حفنة من التوت يوميًا

كتب : نرمين ضيف الله

04:00 ص 01/05/2026

يُعد التوت من أكثر الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لدعم الصحة العامة.


ووفقًا لموقع Healthline، فإن تناول حفنة من التوت يوميًا قد يقدم فوائد صحية مذهلة.

هل يحمي التوت قلبك من الأمراض؟

يحتوي التوت على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين، التي تساعد في تقليل الالتهابات وخفض ضغط الدم، ما يدعم صحة القلب.


كيف يعزز التوت صحة الدماغ؟

تشير الدراسات إلى أن التوت قد يساعد في تحسين الذاكرة وتأخير التدهور المعرفي بفضل مركباته النباتية المفيدة.

هل يساعد التوت في ضبط سكر الدم؟

يتميز التوت بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعله مناسبًا لمرضى السكري، حيث يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ما دوره في تقوية المناعة؟

التوت غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يعزز جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة الأمراض.

هل يساهم التوت في الحفاظ على الوزن؟

بفضل احتوائه على الألياف وقلة سعراته الحرارية، يمنح التوت إحساسًا بالشبع، ما يساعد في التحكم في الوزن.


لتحقيق أقصى استفادة، يُفضل تناول التوت طازجًا أو مجمدًا دون إضافة سكر.

