يعد تقصف الأظافر من المشكلات الشائعة لدى النساء والفتيات بمختلف الأعمار، وقد لا يكون مجرد مشكلة تجميلية، بل علامة على عوامل صحية أو سلوكية تؤثر على قوة الأظافر وتماسكها، ما يستدعي فهم الأسباب وراءه لتجنب تفاقم الحالة.

ما أسباب تقصف الأظافر مع التقدم في العمر؟

ومع التقدم في السن تصبح الأظافر أكثر هشاشة وأبطأ في النمو، ما يزيد من تعرضها للعوامل الخارجية مثل الجفاف والماء والمواد الكيميائية، بحسب موقع "goodrx".



كما أن التغيرات الهرمونية بعد انقطاع الطمث تقلل من الزيوت الطبيعية في الأظافر، مما يؤدي إلى جفافها وضعفها.

هل يؤثر غسل اليدين المتكرر على الأظافر؟

رغم أهمية غسل اليدين للحفاظ على الصحة، فإن الإفراط فيه قد يؤدي إلى جفاف الأظافر وهشاشتها، خاصة مع استخدام المعقمات الكحولية التي تزيل الزيوت الطبيعية.

لذلك ينصح بترطيب اليدين جيدا وارتداء القفازات عند تكرار التعرض للماء أو المنظفات.

كيف تؤثر المواد الكيميائية على صحة الأظافر؟

تحتوي المنظفات المنزلية مثل المبيضات ومساحيق التنظيف على مواد قوية قد تضعف طبقة الكيراتين في الأظافر، ما يجعلها أكثر عرضة للتكسر.

كما أن استخدام مزيل طلاء الأظافر، أو الأظافر الجل والأكريليك، قد يساهم في ترقق الأظافر وضعفها مع الوقت.

هل يرتبط تقصف الأظافر بنقص الحديد؟

قد يكون تقصف الأظافر علامة على نقص الحديد في الجسم، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، والذي يسبب بدوره تغيرات في شكل وقوة الأظافر مثل الهشاشة وسهولة التكسر.

هل العدوى الفطرية تسبب تلف الأظافر؟

تعد العدوى الفطرية من الأسباب الشائعة لتلف الأظافر، حيث تبدأ بتغير بسيط في اللون ثم تتطور تدريجيا إلى تشقق وتكسر وربما تفتت كامل للظفر، إلا أن العلاج المبكر يساعد في استعادة صحة الأظافر.

هل هناك أمراض تؤثر على الأظافر؟

بعض الحالات المرضية مثل الصدفية والإكزيما قد تسبب تغيرات في الأظافر، بما في ذلك ضعفها وهشاشتها، كما أن قصور الغدة الدرقية يرتبط بشكل واضح بجفاف الأظافر، حيث يلاحظ معظم المصابين به تغيرات ملحوظة في الأظافر.

اقرأ أيضا:

علامات في الأظافر تنذر بمشكلات صحية خطيرة.. «خلي بالك من لونها»

8 تغييرات على أظافرك تشير إلى وجود مشكلات صحية لديك

احذر هذه العلامة على أظافرك.. قد تكون مرض خطير