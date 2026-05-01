يُعد عصير العنب من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ما يجعله خيارًا صحيًا عند تناوله باعتدال. ووفقًا لموقع Healthline، فإن كوبًا واحدًا يوميًا قد يقدم فوائد متعددة للجسم.

هل يعزز عصير العنب صحة القلب؟



يحتوي على مركبات مثل الريسفيراترول التي تساعد في تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم، ما يدعم صحة القلب.

كيف يقوي جهاز المناعة؟

عصير العنب غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض.

هل يحسن وظائف الدماغ؟

تشير دراسات إلى أن مضادات الأكسدة في العنب قد تساهم في تحسين الذاكرة والتركيز.

ما دوره في نضارة البشرة؟



يساعد في حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يمنح البشرة مظهرًا صحيًا.

هل يساعد في الهضم؟



يحتوي على مركبات طبيعية قد تساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

اقرأ أيضا:

