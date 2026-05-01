5 فوائد مذهلة لتناول المكسرات يوميًا.. سر صغير لصحة كبيرة

كتب : نرمين ضيف الله

02:00 ص 01/05/2026

المكسرات من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي ينصح بها خبراء التغذية حول العالم، لما تحتويه من دهون صحية وبروتينات ومعادن تدعم وظائف الجسم المختلفة.

وبحسب موقع Healthline، فإن تناول كمية معتدلة منها يوميًا يمكن أن يحدث فرقًا ملحوظًا في الصحة العامة.

هل تحمي المكسرات قلبك من الأمراض؟

تشير الدراسات إلى أن المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كيف تساعد المكسرات في إنقاص الوزن؟

رغم احتوائها على سعرات حرارية، إلا أن المكسرات تعزز الشعور بالشبع، ما يقلل من الإفراط في تناول الطعام ويدعم التحكم في الوزن.


هل تحسن المكسرات وظائف الدماغ؟

تحتوي المكسرات، خاصة الجوز، على أحماض أوميجا 3 التي تدعم صحة الدماغ وتعزز الذاكرة والتركيز.

ما دور المكسرات في ضبط مستويات السكر؟

تُسهم المكسرات في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمرضى السكري عند تناولها باعتدال.

هل تعزز المكسرات صحة الجهاز الهضمي؟


بفضل احتوائها على الألياف، تساعد المكسرات في تحسين عملية الهضم ودعم صحة الأمعاء.

