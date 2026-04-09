تشير دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب، إلى أن بذل جهد بدني مكثف لبضع دقائق يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بثمانية أمراض خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والخرف والسكري .

ما فوائد النشاط البدني؟



وحلل الباحثون بيانات 96408 شخصا لدراسة الفوائد الصحية للنشاط البدني المكثف، ووجدوا أن حتى اللحظات القصيرة من الجهد البدني المكثف، مثل الجري للحاق بالحافلة، ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض الشائعة والوفاة .

وقالت البروفيسورة مينكسيو شين، من جامعة وسط جنوب هونان في الصين: "نعلم أن النشاط البدني يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والوفاة المبكرة، وهناك أدلة متزايدة على أن النشاط البدني المكثف يوفر فوائد صحية أكبر لكل دقيقة مقارنة بالنشاط المعتدل، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول أهمية النشاط المكثف مقابل إجمالي النشاط البدني، على سبيل المثال، إذا قام شخصان بنفس القدر من النشاط البدني، فهل يحصل الشخص الذي يمارس الرياضة بشكل أكثر كثافة على فوائد صحية أكبر؟.

وإذا كان لدى شخص ما وقت محدود، فهل ينبغي عليه التركيز على ممارسة الرياضة بكثافة أكبر بدلا من ممارستها لفترة أطول؟.

واستخدمت الدراسة بيانات من مشاركين في دراسة البنك الحيوي البريطاني، بمتوسط عمر 62 عامًا، والذين ارتدوا أجهزة قياس التسارع على معاصمهم لمدة أسبوع، ضمنت هذه الأجهزة تسجيل البيانات حتى لفترات النشاط القصيرة التي قد لا يتذكرها الأشخاص.

وحلل الباحثون البيانات لقياس كل من النشاط الإجمالي ومدى كثافة هذا النشاط بما يكفي للتسبب في ضيق التنفس، ثم نظروا في البيانات الصحية لثماني حالات مرضية خطيرة على مدى سبع سنوات، هذه الحالات هي: أمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية، وعدم انتظام ضربات القلب، وداء السكري من النوع الثاني، والأمراض الالتهابية المناعية، وأمراض الكبد، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وأمراض الكلى المزمنة، والخرف.

ماذا كشفت النتائج؟



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين مارسوا تمارين رياضية مكثفة لفترات أطول كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الأمراض، مقارنة بمن لم يمارسوا أي نشاط بدني مكثف، انخفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 63%، وخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 60%، وخطر الوفاة بنسبة 46% لدى الأفراد الذين مارسوا أعلى مستويات النشاط البدني المكثف.

هل التمارين الرياضية تقي من التهاب المفاصل؟



وخلصت الدراسة إلى: "يبدو أن التمارين الرياضية المكثفة، حتى لفترات قصيرة لها فوائد خاصة في الوقاية من الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل والصدفية".

كانت الدراسة قائمة على الملاحظة، لذا لم تتمكن من إثبات أن النشاط البدني المكثف هو سبب انخفاض خطر الإصابة بالأمراض لدى بعض المشاركين، ومع ذلك، قال البروفيسور شين: "يبدو أن النشاط البدني المكثف يحفز استجابات محددة في الجسم لا يستطيع النشاط البدني الأقل كثافة محاكاتها بالكامل".

ماذا يحدث لجسمك أثناء ممارسة النشاط البدني المكثف؟



أثناء ممارسة النشاط البدني المكثف، ذلك النوع الذي يجعلك تشعر بضيق في التنفس، يستجيب جسمك بطرق فعالة، يصبح قلبك أكثر كفاءة في ضخ الدم، وتزداد مرونة الأوعية الدموية، ويتحسن استخدام الجسم للأكسجين، كما يبدو أنه يقلل من الالتهابات، وهذا قد يفسر وجود ارتباطات قوية بينه وبين حالات التهابية مثل الصدفية والتهاب المفاصل، وقد يحفز أيضا إفراز مواد كيميائية في الدماغ تساعد في الحفاظ على صحة خلايا الدماغ، ما قد يفسر انخفاض خطر الإصابة بالخرف.

وأوضح الدكتور شين، أن إضافة النشاط البدني المكثف إلى روتينك اليومي قد يكون له فوائد صحية كبيرة، ومع ذلك، أضاف أن هذا لا يتطلب الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

وقال الخبير: "إن إضافة فترات قصيرة من النشاط تجعلك تشعر بضيق طفيف في التنفس إلى الحياة اليومية، مثل صعود الدرج بسرعة، أو المشي بسرعة بين المهمات، أو اللعب بنشاط مع الأطفال، يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا، حتى 15 إلى 20 دقيقة أسبوعيا من هذا النوع من الجهد، بضع دقائق فقط يوميا، ارتبطت بفوائد صحية ملموسة."

اقرأ أيضا:

30 دقيقة.. لن تصدق تأثير المشي بعد الظهر على صحتك العامة

التمارين الرياضية تقلل الإحساس بالجوع

أفضل مكملات لبناء العضلات..كيراتين أم بروتين