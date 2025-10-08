التمارين الرياضية تقلل الإحساس بالجوع

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في الولايات المتحدة عن مركب كيميائي يفرزه الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يعمل على تثبيط الشعور بالجوع من خلال تأثيره المباشر على الخلايا العصبية في الدماغ.



وفقا لمجلة Nature Metabolism، نشرت دراسة بأمراض التمثيل الغذائي، أجرى الباحثون تجارب على فئران، حيث لاحظوا أن التمارين الرياضية لا تساهم فقط في زيادة استهلاك الطاقة، بل تعمل أيضًا على تقليل الشهية من خلال مركب كيميائي يُدعى Lac Phe.

وأوضح يانج هي، أستاذ مساعد في أمراض الأعصاب بمؤسسة دان دانكان البحثية، أن هذا المركب يثبط نشاط خلايا الدماغ المسؤولة عن تنشيط الشعور بالجوع، مما يفتح آفاقًا جديدة لفهم كيفية تنظيم الدماغ لسلوكيات التغذية.

كيف يعمل Lac Phe؟

يعمل المركب Lac Phe على تثبيط خلايا عصبية محددة من نوع AgRP في منطقة تحت المهاد، وهي خلايا تحفز الشعور بالجوع.

بالتالي، يسمح هذا التثبيط بتنشيط خلايا أخرى تسمى PVH مسؤولة عن الشعور بالشبع، مما يقلل الرغبة في تناول الطعام.

رغم أن الدراسة اقتصرت على الفئران حتى الآن، إلا أن النتائج تفتح الباب أمام أبحاث مستقبلية تستهدف البشر، بهدف تطوير أدوية أو علاجات تستفيد من هذه الآلية الطبيعية في الجسم لمكافحة السمنة ومشاكل الأيض.