يعتقد الكثيرون أن تناول الطعام قبل النوم مباشرة أمر طبيعي، لكن بعض الأطعمة قد تؤثر سلبًا على جودة النوم وصحة الجهاز الهضمي معرفة الأطعمة التي يجب تجنبها قبل النوم تساعد على الاسترخاء ليلاً وتحسين الراحة والنوم العميق.

الأطعمة الدسمة والمقلية

تناول الأطعمة الغنية بالدهون قبل النوم يزيد من صعوبة الهضم ويؤدي إلى ارتجاع الحمض المعدي، ما يسبب الحرقة واضطرابات النوم، وفق "healthline".



الشوكولاتة والمشروبات المحتوية على الكافيين

الكافيين في الشوكولاتة أو القهوة يعطل إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، مما قد يؤدي إلى الأرق وصعوبة الاستغراق في النوم.

الأطعمة الحارة

البهارات والأطعمة الحارة قد تسبب حرقة المعدة وتهيج الجهاز الهضمي عند النوم، ما يقلل جودة النوم ويزيد الاستيقاظ الليلي.

الحلويات والسكريات العالية

السكريات تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم ثم انخفاضه بسرعة، ما قد يسبب اضطراب النوم وزيادة الاستيقاظ أثناء الليل.

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