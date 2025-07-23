تحذير عاجل من الأرصاد.. كيف تحمي جسمك من التقلبات المفاجئة للطقس؟

كتب: محمود عبده



تستعد البلاد، غدا الأربعاء الموافق 23 يوليو، لاستقبال موجة شديدة الحرارة تمتد لتغطي معظم أنحاء الجمهورية، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي.



الموجة الجديدة، التي وصفتها الهيئة بـ"الشديدة الحرارة والرطبة"، تأتي في ذروة فصل الصيف، ما يضاعف من تأثيرها على المواطنين، سواء في المدن الكبرى أو المناطق الساحلية.



وكشف أنه من المتوقع اعتبارا من اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 إلى السبت 26 يوليو 2025، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (34:32) القاهرة الكبرى (37) : (40) ، جنوب البلاد (38 : 44 )



طقس شديد الحرارة



ووفقا للدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا سيكون شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، فيما يظل حارا رطبا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة ليلا وحتى ساعات الصباح الباكر.



وأشار شاهين إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بما يعادل درجتين إلى أربع درجات مئوية عن المسجل في الظل.



ولم تقتصر التحذيرات على الحرارة فقط، بل نبهت الهيئة إلى ظهور شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الصباحية (من الرابعة حتى الثامنة صباحا)، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، غرب القاهرة، مدن القناة، ووسط سيناء، وهو ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية وسلامة القيادة.



وزارة الصحة تصدر توصيات عاجلة للمواطنين



من جهتها، سارعت وزارة الصحة والسكان بإصدار حزمة من الإرشادات والتدابير الوقائية لمواجهة الموجة الحارة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام الصيف.



وشددت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على ضرورة التزام المواطنين بالإرشادات التالية:



- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الذروة بين الساعة 12 ظهرا و4 عصرا.



- استخدام واقيات الشمس لحماية الجلد من الحروق والتلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.



- تغطية المقاعد الجلدية في السيارات، خصوصا مقاعد الأطفال، لتفادي ارتفاع الحرارة داخل السيارة.



- ركن السيارات في أماكن مظللة أو مغطاة لتجنب تحولها إلى بيئة غير آمنة خلال فترات الظهيرة.



- وللاستفسارات أو الإبلاغ عن حالات طارئة، خصصت الوزارة خطين ساخنين لخدمة المواطنين: 105 و15335.