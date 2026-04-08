تتساءل كثير من السيدات الحوامل عن مدى أمان استخدام أدوية الاكتئاب أثناء فترة الحمل، خاصة مع المخاوف المحتملة على صحة الجنين والأم معًا.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، استشاري طب النساء والتوليد، في حديثها لـ"مصراوي"، أن قرار استخدام أي دواء مضاد للاكتئاب أثناء الحمل يجب أن يكون تحت إشراف طبي دقيق، مع تقييم شامل لحالة الأم ونوع الدواء، والفترة التي يتم فيها استخدامه.

وأجابت الدكتورة زكية أبو سليمان، على الأسئلة التالية حول استخدام الحامل لعلاج الاكتئاب:

ما هي المخاطر المحتملة لأدوية الاكتئاب أثناء الحمل؟

بعض أدوية الاكتئاب، خصوصًا عند استخدامها في الثلث الأول من الحمل، قد تزيد من احتمالية حدوث مشاكل قلبية أو نمائية لدى الجنين. كما يمكن أن تسبب بعض الأدوية مضاعفات للأم، مثل ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات النوم، أو تغيرات في الشهية.

ما هي الفوائد عند الحاجة للعلاج؟

علاج الاكتئاب أثناء الحمل قد يكون ضروريًا لحماية الأم نفسيًا وجسديًا، وتقليل احتمالية الولادة المبكرة أو انخفاض وزن المولود. وفي كثير من الحالات، عدم معالجة الاكتئاب قد يشكل خطرًا أكبر من تأثير الدواء نفسه على الجنين.

كيف يمكن للحامل تقليل المخاطر؟

من الضروري استشارة الطبيب قبل أي قرار بتغيير أو إيقاف العلاج. كما يُنصح بمتابعة الحمل بانتظام وإجراء الفحوصات اللازمة لمراقبة نمو الجنين وصحته.

ويمكن أيضًا النظر في بدائل العلاج مثل الدعم النفسي والعلاج السلوكي، لتقليل الاعتماد على الأدوية عند الإمكان.

لماذا الاهتمام بالصحة النفسية مهم للجنين؟

تؤكد الدكتورة زكية أبو سليمان أن الاهتمام بصحة الأم النفسية جزء أساسي من حماية الجنين، وأن كل قرار دوائي يجب أن يكون مدروسًا بعناية لتجنب أي مضاعفات محتملة.

