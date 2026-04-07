"أنا اللي صغت العقد".. أمير مرتضى يحسم الجدل بشأن أزمة زيزو مع الزمالك

كتب : محمد خيري

02:33 م 07/04/2026

امير مرتضي

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن أزمة عقد اللاعب السابق زيزو، بعد شكواه ضد الأبيض، مؤكّدًا أن التفاصيل المالية للعقد كانت واضحة وتهدف لتجنب أي مشاكل ضريبية، وليس لتكرار تحصيل المبالغ.

تصريحات أمير مرتضى

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة "مودرن": "أنا من صاغ العقد وأنتظر أن يتحدث معي مجلس إدارة النادي، لكن لم يتحدث معي أحد حتى الآن".

وأضاف: "قبل انتقال زيزو للأهلي تحدثت مع عمرو الجنايني وقلت له أن يتوخى الحذر بشأن بعض الأمور في العقد، لأن هذه وظيفتي كمحامي".

وأوضح: "زيزو وقع على عقد يتضمن الأرقام الحقيقية، وهناك أرقام قبل وبعد الضرائب، وهذا تم لتجنب أي خلاف ضريبي، وليس لجمع المبلغ مرتين".

وأكمل أن إجمالي عقد اللاعب خلال ثلاثة أعوام ونصف يبلغ 60 مليون جنيه.

وأختتم تصريحاته: "علمت من عمرو الجنايني وميدو أن زيزو جمع الأرقام قبل وبعد الضرائب، فلنتحدث بالمنطق، لماذا أتفق مع لاعب على حصوله على 23 مليون جنيه وكسور؟ اللاعب لم يطلب الرقم بهذه الكسور، بل طلب مثلاً 20 مليون جنيه صافي من الضرائب، ليصبح المجموع 23 مليون جنيه بعد احتساب الضرائب".

الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة الأجانب" في أسوان | فيديو

