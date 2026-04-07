وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لاحتواء التصعيد العسكري بالمنطقة

كتب : أسماء البتاكوشي

03:47 م 07/04/2026

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

تلقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، اتصالات هاتفية من وزراء خارجية كل من أستراليا واليابان والبرتغال، حيث تناولت المحادثات مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

وشهدت الاتصالات بحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أوسع.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أعرب وزراء خارجية الدول الثلاث عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد ودعم المسار الدبلوماسي، مؤكدين دعمهم الكامل للتحركات المصرية الرامية إلى تهدئة الأوضاع ومنع تفاقمها، في ظل التداعيات الاقتصادية الواسعة الناتجة عن استمرار التوتر، بما يشمل التأثير على حرية الملاحة والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأمن الغذاء والطاقة.

واستعرض عبد العاطي خلال الاتصالات الجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع شركائها الإقليميين لاحتواء التصعيد العسكري، حيث ناقش مع نظرائه المقترحات المطروحة لتحقيق التهدئة والوصول إلى انفراجة، مشيراً إلى حساسية المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتجنب تفجر الأوضاع بما قد يهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما تناولت المحادثات عدداً من القضايا الإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، ودعم جهود الاستقرار، مع التأكيد على رفض مصر لسياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تمس المقدسات الإسلامية.

وفي ختام الاتصالات، شدد الوزراء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

أتستراليا اليابان البرتغال بدر عبد العاطي إيران مصر حرب إيران

"راح ينقذه لحق به".. قصة شهامة انتهت بغرق صديقين في ترعة بالبحيرة
"راح ينقذه لحق به".. قصة شهامة انتهت بغرق صديقين في ترعة بالبحيرة
"الشكمجية" يفتح باب الاكتتاب.. ما هي أبرز صناديق الاستثمار في الذهب؟
"الشكمجية" يفتح باب الاكتتاب.. ما هي أبرز صناديق الاستثمار في الذهب؟
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى توضح
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى توضح
حدث في 8 ساعات| الأرصاد تكشف حقيقة رياح الخماسين.. وتحرك عاجل للأوقاف بشأن
حدث في 8 ساعات| الأرصاد تكشف حقيقة رياح الخماسين.. وتحرك عاجل للأوقاف بشأن
وقف قطارات وغلق جسور وسلاسل بشرية.. استنفار في إسرائيل وإيران والخليج
وقف قطارات وغلق جسور وسلاسل بشرية.. استنفار في إسرائيل وإيران والخليج

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟