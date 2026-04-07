مختار جمعة: حرب إيران أكدت انهيار النظام العالمي.. وعلى العرب توحيد الصف

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:08 م 07/04/2026

الدكتور محمد مختار جمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إنه لا مكان للأمتين العربية والإسلامية في خريطة العالم التي تتشكل من جديد، إلا بوحدة الصف والموقف العربي والإسلامي.

وأوضح جمعة في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم:"نحن في لحظة فارقة لا تحتمل إلا أن يكون الإنسان فيها صادقا مع نفسه ووطنه، وتبًّا وألف تبًّا للمزايدين المتكسبين بمواقفهم".

وأشار وزير الأوقاف السابق، إلى أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية أكدت انهيار وانتهاء النظام العالمي القديم، وحاجة البشرية إلى عقد إنساني جديد وإلا فشريعة الغاب ليس إلا فهل بتحرك العقلاء قبل فوات الأوان.

واختتم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، منشوره داعيا:"اللهم وحّد صفنا".

