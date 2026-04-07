بعد وفاة والده .. 10 معلومات عن السيناريست محمود حمدان

ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها

رحاب الجمل، كريم محمود عبدالعزيز، يسرا، فيلم الست لما

احتفلت الفنانة رحمة رياض بعيد ميلاد ابنتها عاليا، ونشرت صورا من الاحتفال عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

وظهرت رحمة رياض وسط أجواء احتفالية رفقة عدد من أفراد عائلتها، كما خضعت لجلسة تصوير رفقة زوجها.

وكتبت رحمة رياض على الصور: "عامان وأنا أشاهدك تكبري لتصبحي أحلى روح يا كل شئ، الله يحفظ إلنا يا روحي".

رحمة رياض تشارك في الموسم السادس من برنامج "The Voice"

شاركت المطربة رحمة رياض مؤخرا كعضو لجنة تحكيم للموسم السادس من برنامج المسابقات "The Voice"، وشاركت جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من كواليس تصوير حلقات الموسم السادس.

ونشرت رحمة رياض الصور مصحوبة بكلمات أغنيتها الجديدة "سبع سعادات"، والتي كتب كلماتها فقار الماجد، ألحان قبس يوسف، وأطلقتها مؤخرا بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها.

كان برنامج The Voice أسدل الستار على موسمه السادس، بإعلان فوز المتسابقة جودي شاهين، من فريق رحمة رياض، بلقب "أحلى صوت" وذلك بناء على تصويت الجمهور.

وضمت لجنة تحكيم البرنامجة إلى جانب رحمة رياض كل من المطرب أحمد سعد والمطرب ناصيف زيتون.

