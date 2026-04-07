نجل عبدالرحمن أبو زهرة لـ مصراوي: "للأسف مفيش تحسن في حالة الوالد"

كتب : مصطفى حمزة

01:52 م 07/04/2026

عبد الرحمن أبو زهرة الفنان الكبير

كشف الدكتور أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، تطورات الحالة الصحية لوالده، الذي يخضع للعلاج بالعناية المركزة.

وتحدث أحمد أبو زهرة، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، قائلاً: "للأسف مفيش أي تحسن في حالة الوالد الصحية، وما زال تحت الملاحظة، ونسأل الله الشفاء".

ويخضع الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة للعلاج والمتابعة في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، ويستخدم (قناع أكسجين) للمساعدة في الحصول على النسبة المطلوبة للجسم والحفاظ على استقرارها.

وينتظر الفريق الطبي المشرف على علاج الفنان الكبير تحسن حالته لتشخيص حالة الرئة، وحسم وجود ورم سرطاني بها.

ونُقل الفنان الكبير إلى المستشفى في عيد الفطر الماضي، بالتزامن مع دخوله عامه الـ 92، إذ وُلد في 3 مارس 1934، وكان آخر ظهور فني له في عام 2021، حيث شارك في مسلسلي "هجمة مرتدة" و"موضوع عائلي" (الجزء الأول).

