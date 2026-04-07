ليس من الضروري إجراء تغييرات كبيرة لتحسين صحتك، بعض العادات اليومية الصغيرة يكون لها تأثير إيجابي ملحوظ،

ومع الالتزام بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك تعزيز نشاطك والشعور بالراحة خلال اليوم.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز 5 نصائح صحية تعزز صحتك، وفقا لموقع "Verywell Health".

هل شرب الشاي دون حليب أكثر فائدة؟

تناول الشاي دون إضافة الحليب يساعد على الحفاظ على فعالية مضادات الأكسدة، إذ يمكن لبروتينات الحليب أن ترتبط بمركبات "البوليفينول"، ما يقلل من قدرتها على محاربة الجذور الحرة.

لماذا يحتاج الكركم إلى وقت ليُظهر نتائجه؟

يُعرف الكركمين، وهو المركب النشط في الكركم، بخصائصه المضادة للالتهابات، لكن تأثيره لا يظهر بشكل فوري، لذا من الضروري استخدامه بانتظام لمدة تتراوح بين 4 إلى 8 أسابيع، خاصة في حالات الالتهاب المزمن.

كيف تختار مشروباتك بطريقة أذكى؟

يمكن تقليل استهلاك السكر والسعرات الحرارية بسهولة من خلال اختيار مشروبات بسيطة مثل القهوة أو الشاي دون إضافات، كما يُنصح بالابتعاد عن شراب النكهات الصناعية، واستبداله بخيارات طبيعية مثل القرفة أو جوزة الطيب لإضافة نكهة دون أضرار صحية.

ما الذي يجب الانتباه إليه عند شراء البيض؟

لا يقتصر اختيار البيض على الحجم أو اللون فقط، بل يشمل أيضا جودة القشرة وتاريخ الصلاحية، كما أن قراءة الملصقات مثل "عضوي" أو "مدعم" تساعد في فهم طريقة الإنتاج والقيمة الغذائية، ما يضمن اختيارا صحيا أفضل.

هل يؤثر الترطيب على مستويات السكر في الدم؟

الجفاف يؤدي إلى زيادة تركيز السكر في الدم، ما يرفع مستوياته، في المقابل، يؤدي ارتفاع السكر إلى زيادة فقدان السوائل، ما يخلق حلقة متبادلة، لذلك، شرب الماء بانتظام، إضافة إلى تناول أطعمة غنية بالماء، خطوة أساسية خاصة لمرضى السكري.

