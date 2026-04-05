إجراء تعديلات بسيطة في الروتين اليومي تؤدي دورا مهما في تحسين الصحة العامة وضبط مستويات السكر في الدم ومضادات الأكسدة.

كشف موقع "Very Well Health"، أبرز النصائح الصحية التي تحسن اليوم خلال دقائق.

هل يؤثر الحليب على فوائد الشاي الصحية؟

يمكن أن يحافظ شرب الشاي دون إضافة الحليب على فعالية مضادات الأكسدة بشكل أفضل، إذ قد ترتبط بروتينات الحليب بمركبات البوليفينول الموجودة في الشاي، مما يقلل من قدرتها على مكافحة الجذور الحرة، ومع ذلك، لا يعني ذلك فقدان الفائدة تماما عند إضافة الحليب، بل تنخفض بعض الفوائد فقط بشكل جزئي.

كيف يساعد الكركمين في تقليل الالتهابات؟

يعد الكركمين، المركب النشط في الكركم، فعالا في تقليل الالتهابات في الجسم. ومع ذلك، لا تظهر النتائج سريعا، إذ توصي الدراسات باستخدامه بشكل منتظم لمدة تتراوح بين 4 و8 أسابيع، خاصة في حالات الالتهاب المزمن.

كيف يمكن تقليل السكر والسعرات في المشروبات؟

يمكن تقليل السكر والسعرات الحرارية بسهولة عن طريق اختيار مشروبات بسيطة مثل القهوة الأميركية أو الشاي دون إضافات. كما يُنصح بتقليل استخدام شراب النكهات والاكتفاء بإضافة توابل طبيعية مثل القرفة أو جوزة الطيب لإضفاء النكهة دون زيادة السعرات.

كيف تختار البيض بطريقة صحية؟

لا يقتصر اختيار البيض على الحجم أو اللون فقط، لذا يجب فحص القشرة والتأكد من تاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى فهم الملصقات مثل "عضوي" أو "مدعم"، والتي قد تعكس طريقة تربية الدواجن أو القيمة الغذائية للبيض.

كيف يؤثر الجفاف على مستويات السكر في الدم؟

قد يؤدي الجفاف إلى زيادة تركيز السكر في الدم، مما يرفع مستوياته، وفي المقابل، يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر أيضا إلى تفاقم الجفاف، لذلك يعد شرب الماء بانتظام، إلى جانب تناول السوائل والأطعمة الغنية بالماء، خطوة أساسية للحفاظ على توازن مستويات السكر، خاصة لدى مرضى السكري.

