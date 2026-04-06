هل تعرف أن بعض أنواع الأسماك قد يكون خطيرا لدرجة أن تناوله قد يسبب التسمم وكذلك الوفاة؟.

وبحسب بي بي سي، فإن سمكة الأرنب أو القراض، من النوع السام، ليس هذا فحسب، بل إنها تسبب الوفاة، ولا يوجد لسمها مصل للشفاء، ويطلق عليها السمكة الأشد فتكا في العالم.

هل سمكة الأرنب تؤدي إلى الوفاة؟

قد يؤدي تناول سمكة الأرنب إلى الوفاة لاحتواء بعض أجزائها مثل البطارخ والكبد وأجزاء من اللحم على مادة شديدة السمية تعرف باسم "تيترادوتوكسين"، وهي مادة تؤثر على الجهاز العصبي، وتتسبب في أعراض خطيرة مثل التشنجات وضعف العضلات، وقد تصل إلى شلل عضلات التنفس، ما قد يؤدي في النهاية إلى الوفاة.

خصائص سمكة الأرنب

سمكة الأرنب تشتهر في سنغافورة بفضل لحمها الطري ومذاقها الذي يميل إلى الحلاوة، فضلا عن تنوع طرق تحضيرها في المطبخ، سواء عبر الطهي على البخار، أو إعدادها بالكاري، ما يمنحها حضورا مميزا على المائدة التقليدية.

ماذا يحدث حال تناولت سمكة الأرنب؟

لتجنب التسمم والوفاة، يجب إدخال المريض إلى العناية المركزة، مع الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي وتوفير الأكسجين، إلى جانب متابعة دقيقة ومستمرة للعلامات الحيوية ونسب الغازات في الدم.

