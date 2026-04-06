الكوليسترول الضار من أكبر المخاطر على صحة القلب، حيث يؤدي تراكمه في الشرايين إلى تضيقها وزيادة احتمال حدوث جلطات، في المقابل، يساعد الكوليسترول الجيد على إزالة الدهون الزائدة من الدم وحماية القلب.

مخاطر ارتفاع الكوليسترول الضار

وتوضح الدراسات أن ارتفاع الكوليسترول الضار مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما يرفع احتمالية مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، ما يعقد الحفاظ على صحة القلب.

وتقدم مؤسسة القلب البريطانية حلا طبيعيا للمساعدة في تقليل الكوليسترول الضار، من خلال الشوفان والستيرولات/الستانولات النباتية، اللذين أثبتت الدراسات تأثيرهما الإيجابي على مستويات LDL.

فوائد الشوفان لـ الكوليسترول

الشوفان يحتوي على ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان، والتي ترتبط بالكوليسترول الضار وتمنع امتصاصه في الدم، ما يدفع الكبد لاستخدام المزيد من الكوليسترول لإنتاج العصارة الصفراوية، وبالتالي خفض مستويات LDL بطريقة مشابهة لأدوية الستاتين، بحسب ميرور.

فوائد الفيتوستيرولات

الفيتوستيرولات والستانولات النباتية موجودة في منتجات مدعمة مثل الحليب والزبادي، وتعمل على منافسة الكوليسترول في الأمعاء وتقليل امتصاصه، ويمكن أن تخفض LDL بنسبة تصل إلى 12٪ عند تناول الجرعات المناسبة يوميا.

ومع ذلك، يجب النظر إلى هذه الأطعمة كجزء من نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي يشمل النشاط البدني والامتناع عن التدخين، ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها بدلا من أدوية الستاتين، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية جدا من الكوليسترول أو لديهم أمراض قلبية.