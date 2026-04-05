كشفت دراسة علمية حديثة أن المركبات الموجودة في التوت الأزرق، وخصوصا الأنثوسيانين، قد تؤثر بشكل إيجابي على مستوى السكر في الدم وتكوين الميكروبات المعوية لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

ماذا أظهرت الدراسة حول تأثير الأنثوسيانين؟

شملت الدراسة 15 شخصا بالغا مصابا بالسكري من النوع الثاني، حيث قسم المشاركون إلى مجموعتين: تلقت المجموعة الأولى 400 ملليجرام يوميا من مستخلص أنثوسيانين التوت الأزرق، بينما لم يحصل أفراد المجموعة الثانية على أي مكملات لمدة ستة أشهر.

وبالرغم من عدم تحقيق تحسنات ذات دلالة إحصائية في مستويات الهيموغلوبين السكري (HbA1c) لدى المجموعة الأولى، لوحظت مؤشرات إيجابية في خفض مستويات الجلوكوز في الدم لديهم، وفقا لـ "لينتا رو".

كيف يغير التوت الأزرق ميكروبات الأمعاء؟

أظهرت الدراسة أن تناول مكملات الأنثوسيانين المستخرجة من التوت الأزرق يؤدي إلى تغييرات ملحوظة في تكوين الميكروبات المعوية. فقد قلل من وفرة بكتيريا الفيرميكوتس المرتبطة بتحفيز الالتهاب، وزاد من وفرة بكتيريا البكتيرويدس المرتبطة بتحسين عملية التمثيل الغذائي.

ما النتائج النهائية لتناول مكملات الأنثوسيانين على التمثيل الغذائي؟

لاحظ الباحثون أن تناول مكملات الأنثوسيانين من التوت الأزرق أدى إلى زيادة مستويات الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في البراز، ما يشير إلى تحسن عمليات التمثيل الغذائي في الجسم وتعزيز الصحة المعوية بشكل عام.

كما أن مستخلص التوت الأزرق قد يكون عنصرا مساعدا مفيدا في علاج مرض السكري من النوع الثاني.

اقرأ أيضا:

