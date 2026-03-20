أوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، خلال تقديمه برنامج "حتى يتبين" المُذاع على قناة "الشمس" أن هناك علامات تظهر على الجسم تدل على ارتفاع الكوليسترول قبل ظهور أي نتائج التحاليل الطبية، مشيرا إلى أهمية ملاحظتها للوقاية من أمراض القلب.

ما العلامات التي تظهر حول العين والأذن؟

حول العين

ظهور دائرة أو قوس أبيض حول سواد العين، يُعرف علميا باسم "أركوس سينيلس".

شحمة الأذن

وجود خط أو تجعيدة في أسفل شحمة الأذن، تسمى "علامة فرانك"، وترتبط بمتلازمة الأيض وتصلب الشرايين والذبحات والجلطات.

هل يمكن أن تظهر علامات على الجفون والمفاصل؟

الجفون

حبيبات صفراء تحت أو فوق الجفن، تعرف باسم "زانتلازما".

المفاصل

حبيبات مشابهة على الكوع أو المفاصل الأخرى، تسمى زنسوما، وتعد مؤشرات على ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

ما الأعراض التي تظهر على البطن تكشف ارتفاع الكوليسترول؟

يشير بروز الكرش وزيادة الدهون في منطقة الخصر إلى ارتفاع الدهون الثلاثية، وهو عامل مهم يزيد من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب.

كيف تُقرأ تحاليل الكوليسترول بشكل صحيح؟

حذر "شعبان" من الاعتماد فقط على الأرقام المرجعية في ورقة التحليل، موضحا أن الجمعيات العلمية الأوروبية والأمريكية توصي بخفض مستويات الكوليسترول الضار إلى أدنى حد ممكن.

وتابع: "القاعدة العامة هي كلما كان الكوليسترول أقل، كان أفضل، وكلما تم خفضه أسرع، كان الوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية أقوى".

هل تكفي العلامات الخارجية لتشخيص ارتفاع الكوليسترول؟

شدد الطبيب على أن هذه العلامات ليست كافية للتشخيص النهائي، ويجب دائما إجراء التحاليل المخبرية وعرضها على طبيب مختص.

وحذر من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أو برامج مثل "شات جي بي تي" في التشخيص، لأن الطبيب ينظر للحالة بشكل متكامل ويضع النتائج في سياقها الصحيح، بينما يعطي الذكاء الاصطناعي معلومات مضللة أو جرعات علاجية غير دقيقة.

كيف يمكن الوقاية وضبط مستويات الكوليسترول؟

اختتم "عميد معهد القلب السابق" حديثه بالتأكيد على أن ضبط مستويات الكوليسترول للوصول إلى المستويات الطبيعية يمثل حماية حقيقية من أزمات القلب والسكتات الدماغية وفشل الكلى.

ونصح الجميع بضرورة المتابعة الدقيقة مع الأطباء المختصين لضمان سلامة القلب والصحة العامة.

