هل أدوية ضغط الدم الشائعة تسبب نقص الصوديوم؟

كتب : سيد متولي

01:00 ص 06/04/2026

أدوية ضغط الدم

أظهرت دراسة سويدية أن بعض أدوية ضغط الدم الشائعة، مثل مدرات البول من نوع "ثيازيد"، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى الصوديوم بالدم، خاصة لدى النساء المسنات.

أعراض أدوية ضغط الدم الشائعة

وبحسب ديلي ميل، تشمل الأعراض الشائعة الارتباك، الإرهاق، الصداع والغثيان، وفي الحالات الشديدة قد تحدث نوبات تشنجية.

وتابعت الدراسة أكثر من 159 ألف بالغ على مدار سنوات، ووجد الباحثون أن النساء فوق سن الثمانين أكثر عرضة لنقص الصوديوم، مقارنة بنفس الفئة العمرية اللاتي يتناولن أدوية ضغط دم أخرى مثل حاصرات قنوات الكالسيوم، في المقابل، كان الرجال المسنون أقل تأثراً بشكل ملحوظ.

وينصح الأطباء بمتابعة مستويات الصوديوم بشكل منتظم عند البدء بتناول مدرات البول من نوع "ثيازيد"، مع مراعاة بدائل أكثر أمانا عند الحاجة وإبلاغ الطبيب عن أي أعراض غير معتادة مثل الدوخة أو الإرهاق.

حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب
حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب
رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من

