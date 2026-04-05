في عالم يتسارع فيه إيقاع الحياة، أصبحت القهوة رفيقًا يوميا لا غنى عنه للكثيرين، لكن ماذا يحدث عندما تتحول هذه العادة إلى طقس ليلي؟

كيف تؤثر القهوة على الجسم ليلاً؟

يقول أحمد صلاح عند تناول القهوة في المساء، يدخل الكافيين سريعًا إلى مجرى الدم ويبدأ في تحفيز الجهاز العصبي المركزي.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يعمل الكافيين على تعطيل مادة الأدينوزين، وهي المسؤولة عن الشعور بالنعاس، مما يؤدي إلى

- زيادة اليقظة والتركيز

- تأخير الشعور بالتعب

- ارتفاع معدل ضربات القلب

لكن هذا التحفيز قد يأتي على حساب جودة النوم، حيث يجد الجسم صعوبة في الدخول في مراحل النوم العميق.

متى يصبح شرب القهوة ليلاً مشكلة؟

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، تختلف استجابة الجسم للكافيين من شخص لآخر، لكن بشكل عام، يبدأ تأثير الكافيين خلال 15–45 دقيقة، ويستمر في الجسم لمدة تصل إلى 6–8 ساعات.

لذلك، فإن شرب القهوة بعد، الساعة 6 مساءً (تقريبًا) قد يؤدي إلى:

- الأرق

- تقطع النوم

- الاستيقاظ المتكرر

لماذا تؤثر القهوة على النوم؟

يقلل من إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم)

يبقي الدماغ في حالة نشاط مستمر

يخدع الجسم ليظن أنه لا يزال في حالة يقظة

هذا التأثير قد لا يكون ملحوظا فورا، لكنه يتراكم مع الوقت، خاصة عند الاعتياد على القهوة الليلية.

هل جميع الناس يتأثرون بنفس الطريقة؟

تختلف حساسية الأفراد للكافيين بناءً على، العوامل الوراثية

العمر

نمط الحياة

مستوى التوتر

فبعض الأشخاص قد ينامون بسهولة بعد القهوة، بينما يعاني آخرون من أرق شديد حتى مع كمية قليلة.

ما الآثار الصحية المحتملة؟

الاستمرار في شرب القهوة ليلاً قد يؤدي إلى، اضطرابات النوم المزمنة، الإرهاق خلال النهار، وضعف التركيز

وزيادة القلق والتوتر، واختلال في الساعة البيولوجية

هل يمكن شرب القهوة ليلاً بطريقة آمنة؟

إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عنها، يمكن تقليل الأضرار عبر، اختيار القهوة منزوعة الكافيين، تقليل الكمية

اشربها قبل النوم بساعات كافية، تجنبها إذا كنت تعاني من الأرق