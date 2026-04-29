احذرها.. 5 علامات في البول قد تكشف مشكلات الكلى مبكرا

كتب : سيد متولي

10:30 م 29/04/2026

صحة الكلى

في كثير من الأحيان، يرسل الجسم إشارات مبكرة تكشف عن وجود خلل داخلي، ويعد البول من أبرز هذه الإشارات التي قد تعكس حالة الكلى بدقة، فهذه الأعضاء الحيوية مسؤولة عن تنقية الدم والتخلص من السموم والسوائل الزائدة، وأي اضطراب في عملها قد يظهر سريعا من خلال تغيرات ملحوظة في البول.

وبحسب موقع هيلث، فإن بعض أمراض الكلى تتشابه في مجموعة من الأعراض، يأتي في مقدمتها التغيرات المرتبطة بالبول، إلى جانب مؤشرات أخرى قد تمتد لتؤثر على وظائف مختلفة في الجسم.

هل كثرة التبول تكشف أمراض الكلى؟


زيادة عدد مرات التبول، خصوصا أثناء الليل، قد ترتبط باضطراب في توازن السوائل داخل الجسم، ورغم أن هذا العرض قد يكون له أسباب متعددة، فإن استمراره يستدعي الفحص للاطمئنان على وظائف الكلى.

هل ارتفاع ضغط الدم علامة على مشكلات الكلى؟


تلعب الكلى دورا مهما في تنظيم ضغط الدم، وأي خلل في توازن السوائل قد يؤدي إلى ارتفاعه، وغالبا دون أعراض واضحة، ما يجعل الفحوصات الدورية ضرورية.

ماذا يكشف تورم الجسم عن صحتك؟


عندما تعجز الكلى عن التخلص من السوائل بشكل طبيعي، قد تتراكم داخل الجسم، ما يؤدي إلى تورم في القدمين أو اليدين أو حول العينين نتيجة احتباس الماء والصوديوم.

ماذا يكشف تغير لون وشكل البول عن الكلى؟


في الحالة الطبيعية، يكون لون البول فاتحا مائلا للشفاف، لكن تحوله إلى داكن أو عكر قد يشير إلى مشكلة صحية، أما ظهور لون وردي أو أحمر، فقد يكون علامة على وجود دم نتيجة خلل في وحدات الترشيح داخل الكلى، حتى وإن لم يكن مرئيا بالعين المجردة، كذلك، فإن وجود رغوة أو فقاعات بشكل مستمر قد يدل على تسرب البروتين، وهو مؤشر على ضعف كفاءة الكلى.

هل صعوبة التركيز علامة على مشكلات الكلى؟


تراكم السموم في الدم بسبب ضعف عمل الكلى قد يؤثر على الدماغ، مسببا الشعور بالإرهاق المستمر أو صعوبة في التركيز واضطرابات في النوم.

متى تذهب للطبيب؟


عند ملاحظة هذه الأعراض بشكل مستمر، خاصة إذا ترافقت مع تعب عام أو صداع أو تغيرات واضحة في التبول، ينصح بمراجعة الطبيب، ويعتمد التشخيص على تحاليل الدم والبول، وقد يتطلب فحوصات إضافية للوصول إلى السبب ووضع خطة علاج مناسبة.


أقرأ أيضًا:


13 نجماً بارزاً خارج كأس العالم 2026 بسبب الإصابات.. من هم؟
13 نجماً بارزاً خارج كأس العالم 2026 بسبب الإصابات.. من هم؟
"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من ابنة محمود الخطيب بعد الهجوم على
"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من ابنة محمود الخطيب بعد الهجوم على
قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية
قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية
ترامب يرفض عرض إيران بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي
ترامب يرفض عرض إيران بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي
أبشروا بالترقيات.. 4 أبراج على موعد مع انفراجة مهنية في مايو
أبشروا بالترقيات.. 4 أبراج على موعد مع انفراجة مهنية في مايو

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"