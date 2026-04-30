لاستخدامها ضد إيران.. بلومبرج: أمريكا قد تنشر صواريخ فرط صوتية بالشرق الأوسط

كتب : وكالات

04:39 ص 30/04/2026

أمريكا قد تنشر صواريخ فرط صوتية

أعلنت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادرها، أن القيادة المركزية للقوات الأمريكية "سينتكوم" طلبت إرسال صواريخ "دارك إيجل" الفرط صوتية إلى الشرق الأوسط لاستخدامها المحتمل ضد إيران.

وعللت "سينتكوم" طلبها أن إيران نقلت منصات إطلاق صواريخها إلى خارج مرمى صواريخ Precision Strike Missile الباليستية الأمريكية، التي يصل مداها إلى حوالي 500 كلم.

وأضافت المصادر، أن القرار بشأن نشر الصواريخ الفرط صوتية لم يتخذ بعد.

وأشارت الوكالة إلى أنه في حال الموافقة على إرسال الصواريخ، سيكون ذلك أول انتشار للصواريخ الفرط صوتية الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

