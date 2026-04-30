نجحت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، في وجه ضربة قوية لتجار "الدواء الوهمي"؛ حيث تمكنت من ضبط 1370 شريط أدوية متنوعة داخل منشأتين طبيتين غير مرخصتين (صيدليات وهمية) بدائرة مركز سوهاج، تُدار بالمخالفة للقانون وتعرّض حياة المواطنين للخطر.

أدوية حساسة داخل "كيانات غير مرخصة"

من جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملة التي شنتها إدارة التجارة الداخلية استهدفت تطهير سوق الدواء، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من أدوية الأمراض المزمنة (الضغط والسكر) بالإضافة إلى أدوية نزلات البرد، جميعها كانت تُعرض داخل صيدليات تحمل أسماءً وهمية وغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء.

التحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للنيابة

وأكد "التوني" أنه تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة وإغلاق المنشآت المخالفة، كما جرى تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشدداً على أن الرقابة على سوق الدواء "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

محافظ سوهاج: حماية صحة المواطنين أولوية قصوى

وفي سياق متصل، شدد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، على استمرار ملاحقة الكيانات الوهمية التي تمارس النشاط الطبي دون ترخيص، مؤكداً على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، مع اتخاذ أقصى العقوبات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة أهالي المحافظة.