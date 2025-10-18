احذر.. أضرار تناول الصودا على الريق

يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الصودا في الصباح على الريق ظنا منهم أنها تمنحهم النشاط أو تروي العطش بشكل سريع.

لكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن هذا السلوك قد يحمل العديد من الأضرار الصحية على الجسم حيث تؤثر مكونات الصودا بشكل مباشر على المعدة وأجهزة الجسم الأخرى خاصة عند تناولها دون طعام.

لذا من المهم التعرف على الأضرار المحتملة لتجنب آثارها السلبية وفق "هيلث لاين".

5 أضرار عند استخدام الصودا على الريق

تهيج المعدة

تناول الصودا على الريق قد يسبب تهيجا في بطانة المعدة بسبب الحموضة العالية مما يؤدي إلى الشعور بالحرقان وعدم الراحة

زيادة الحموضة

الصودا تحتوي على مركبات تزيد من إفراز الأحماض في المعدة مما قد يسبب حموضة مزمنة ومشاكل في الجهاز الهضمي خاصة عند تكرار الاستخدام

اضطراب مستويات السكر

الصودا غالبا ما تحتوي على كميات عالية من السكر مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم ثم انخفاض مفاجئ مما يؤثر على الطاقة والتركيز

تأثير سلبي على الأسنان

السكريات والأحماض الموجودة في الصودا تضعف مينا الأسنان وتزيد من فرص تسوس الأسنان خاصة إذا تم تناولها في الصباح بدون غسل الفم

زيادة خطر السمنة

تناول الصودا بشكل متكرر خصوصا على معدة فارغة قد يؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية وتراكم الدهون في الجسم مما يرفع من خطر السمنة