شهدت إحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم حادثاً مأساوياً، حيث لقي مزارع في العقد الخامس من عمره مصرعه، نتيجة تعرضه لحادث مروع أثناء قيامه بدرس محصول القمح، حيث سحبه "سير" الماكينة إلى الداخل مما أدى لوفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطاراً من العميد عمرو سويلم، مأمور قسم شرطة مركز يوسف الصديق، يفيد بورود بلاغ من أهالي إحدى قرية المركز بوقوع حادث وفاة لمزارع يدعى (م. ا .ع )- 52 عاما - مقيم بقرية الجواهرجى أثناء العمل في حقل زراعي.

انتقل لموقع الحادث العميد محمود هيبة رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم، والرائد مصطفى قرنى رئيس مباحث قسم شرطة يوسف الصديق، حيث تبين أن العامل كان يقوم بوضع سنابلات القمح داخل الماكينة، وفجاة اشتبكت ملابسه بـ "السير" الخاص بها، مما أدى لاندفاع جسده نحو الأجزاء الداخلية للماكينة، والتى سحبته للداخل مما أدى إلى وفاته.

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة والتى تباشر التحقيقات .