قرر المجلس الوزاري لتجمع دول شرق أفريقيا للطاقة أن تكون مصر دولة المقر الدائم لمشغل سوق الكهرباء في دول شرق أفريقيا، وذلك بعد نجاح الملف الذي تقدمت به وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وجاء التوقيع اليوم الأربعاء خلال انعقاد الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس وزراء تجمع الطاقة لشرق أفريقيا (EAPP)، بمشاركة الوزراء المعنيين وكبار المسؤولين ورؤساء شركات الكهرباء بالدول الأعضاء، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية الدوليين.

ويضم التجمع في عضويته 13 دولة من بينها مصر، ويعمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، ويستهدف الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء لتبادل الطاقة، ووضع الأطر التنظيمية والتشغيلية، وكذلك القواعد اللازمة لإقامة سوق مشتركة في مجال الكهرباء.

ويأتي هذا القرار تتويجًا للجهود المصرية وخطة العمل التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ومحور رئيسي لنقل وتبادل الطاقة بين قارتي أفريقيا وأوروبا.

وأكد المجتمعون أن اختيار مصر كمقر دائم لمشغل سوق الكهرباء بدول شرق أفريقيا يعكس جاهزيتها لاستضافة وتشغيل هذه المنظومة الحيوية، مشيرين إلى أن مصر اتخذت خطوات عملية ومدروسة لتأسيس هذا الكيان وفق أعلى المعايير الدولية للموثوقية والكفاءة التشغيلية، وذلك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.