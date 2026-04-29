كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بملاحقة والتحرش بإحدى الفتيات بنطاق محافظة الشرقية، مما أثار حالة من الاستياء الشعبي واستوجب تحركاً أمنياً فورياً لردع الخارجين عن القانون.

ضبط متحرشي "طالبة الحسينية" واعترافات مثيرة أمام مباحث الشرقية

بالفحص الفني والتحريات الميدانية، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في تحديد هوية الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها (طالبة تبلغ من العمر 14 عاماً، مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية). وباستدعاء والدها وسؤاله، اتهم الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو بالتحرش بنجلته على النحو الوارد بالمقطع الموثق، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

عقب تقنين الإجراءات وتتبع خط سير الدراجة النارية، تمكنت القوات من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها "بدون لوحات معدنية"، كما أمكن ضبط مستقليها وهم (3 طلاب - مقيمين بدائرة مركز شرطة الحسينية). وبمواجهتهم أمام رجال المباحث، انهاروا واعترفوا بارتكاب الواقعة ومضايقة الفتاة، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



