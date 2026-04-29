يبدأ سرطان المعدة عادة في بطانة المعدة أو جدارها الداخلي، ويعد من الأمراض التي يصعب اكتشافها في مراحلها المبكرة بسبب غموض أعراضه أو تشابهها مع اضطرابات هضمية شائعة.

وبحسب موقع "إكسبريس"، فإن هناك مجموعة من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، أبرزها الجنس والعمر، حيث ترتفع معدلات الإصابة بين الرجال، كما أن أغلب الحالات تسجل لدى من تجاوزوا سن الخمسين.

هل يختلف الخطر بين الرجال والنساء؟

تشير البيانات إلى أن سرطان المعدة أكثر شيوعا لدى الرجال مقارنة بالنساء، ما يجعل الجنس أحد العوامل المؤثرة في احتمالات الإصابة.

هل يزيد العمر من احتمالية الإصابة؟

النسبة الأكبر من الحالات تظهر لدى من هم فوق سن الخمسين، ما يعكس دور التقدم في العمر كعامل مهم في تطور المرض.

ما علاقة بكتيريا المعدة بالمرض؟

تعد عدوى Helicobacter pylori من أبرز العوامل المرتبطة بزيادة الخطر، خاصة عند استمرارها لفترة طويلة دون علاج، حيث تسبب التهابات مزمنة في بطانة المعدة.

كيف يؤثر النظام الغذائي على الإصابة؟

يرتبط النظام الغذائي غير الصحي بارتفاع المخاطر، خصوصا عند الإكثار من اللحوم المصنعة والأطعمة المدخنة، مع قلة تناول الفواكه والخضروات.

هل التدخين والوزن الزائد من عوامل الخطر؟

التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بشكل ملحوظ، خاصة مع طول مدة التعرض له، كما أن زيادة الوزن قد ترفع خطر الإصابة ببعض سرطانات المعدة.

هل تلعب أمراض المعدة دورا في تطور السرطان؟

الأمراض المزمنة مثل الارتجاع الحمضي أو التغيرات المستمرة في بطانة المعدة قد ترفع من مستوى الخطورة بمرور الوقت.

هل للعوامل الوراثية دور؟

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة قد يزيد من احتمالات الإصابة، كما أن بعض الطفرات الجينية النادرة قد تكون عاملا مساعدا.

هل يؤثر الملح الزائد على خطر الإصابة؟

تشير الدراسات إلى أن الإفراط في تناول الملح قد يرفع خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة كبيرة، ما يعزز أهمية النظام الغذائي المتوازن.

هل توجد عوامل غذائية قد توفر حماية؟

تشير أبحاث إلى أن بعض المركبات النباتية مثل الموجودة في براعم القرنبيط قد تساهم في تقليل نشاط بكتيريا المعدة الضارة ودعم صحة الجهاز الهضمي.

