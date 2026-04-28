ليست مجرد عروق عابرة.. ماذا تقول الخطوط الدموية الدقيقة على سطح الجلد؟

كتب : محمود عبده

04:00 م 28/04/2026

الشعيرات الدموية للوجه

تظهر لدى كثير من الأشخاص خطوط دموية دقيقة على سطح الجلد، تُعرف طبياً باسم ، وهي شعيرات صغيرة متفرعة تصبح مرئية نتيجة تمددها أو ضعف جدرانها، وغالباً ما تكون غير مؤلمة لكنها قد تثير القلق من الناحية الجمالية أو الصحية.

وبحسب موقع "هيلث لاين"، فإن هذه الشعيرات تظهر عادة على الساقين والوجه، وتبدو بلون أحمر أو أزرق أو أرجواني، نتيجة تراكم الدم في الأوعية الدقيقة أو فقدان مرونتها الطبيعية.

تشير تقارير طبية إلى أن ظهور هذه الخطوط يرتبط بعدة عوامل، أبرزها:

-الاستعداد الوراثي وضعف جدران الأوعية الدموية.
-التعرض المفرط لأشعة الشمس، خاصة في الوجه.
-التغيرات الهرمونية، مثل الحمل أو استخدام بعض الأدوية.
-الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، ما يؤثر على الدورة الدموية.
-التقدم في العمر، حيث تقل مرونة الأوعية تدريجياً.


كما قد ترتبط أحياناً بحالات مثل ، أو اضطرابات جلدية مزمنة، ما يستدعي الانتباه في حال انتشارها بشكل مفاجئ أو مصحوب بأعراض أخرى.

متى تصبح مؤشرا صحيا؟

رغم أن معظم الحالات تكون بسيطة، إلا أن الأطباء ينصحون بمراجعة مختص إذا ظهرت الخطوط بشكل سريع، أو صاحَبها ألم، أو تورم، أو تغير في لون الجلد، إذ قد تعكس مشكلة في الدورة الدموية أو ضغطاً زائداً على الأوردة.

هل يمكن علاجها؟

يوضح الخبراء أن العلاجات تتراوح بين إجراءات تجميلية بسيطة مثل الليزر أو الحقن، إلى تغييرات في نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة، وتجنب الوقوف الطويل، واستخدام واقٍ شمسي لحماية الجلد.

وفي المجمل، تبقى الخطوط الدموية الدقيقة ظاهرة شائعة لا تمثل خطراً في أغلب الأحيان، لكنها قد تكون في بعض الحالات إشارة مبكرة تستحق المتابعة الطبية.

كيف تطورت محادثات السلام بين واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة؟
هل يستحق 700 ألف جنيه في الليلة؟.. 10 صور لـ أغلى مصيف في مصر
تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"
بالصور.. علي غزلان يعلن انفصاله عن المذيعة فرح شعبان للمرة الثالثة
