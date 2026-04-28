7 أطعمة تمنع الشعور بالجوع- أبرزها البيض

كتب : أسماء مرسي

11:00 ص 28/04/2026

أطعمة تمد الجسم بالطاقة

يبحث الكثيرون عن وجبات خفيفة تساعد على كبح الجوع بين الوجبات دون التأثير على الصحة أو زيادة الوزن، لذا اختيار المكونات المناسبة هو العامل الأساسي للشعور بالشبع والحفاظ على الطاقة طوال اليوم.

فيما يلي، أبرز الأطعمة التي تمنع الجوع وتمد الجسم بالطاقة، وفقا لموقع "Verywell Health".

ما سر الوجبات الخفيفة التي تكبح الجوع؟

الجمع بين البروتين والألياف والدهون الصحية هو الأفضل لتعزيز الشعور بالامتلاء، حيث يبطئ الهضم ويقلل هرمونات الجوع، ما يساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام.

هل الزبادي اليوناني مع التوت يقلل الشعور بالجوع؟

الزبادي اليوناني مع التوت وبذور الشيا من أفضل الوجبات الخفيفة، إذ يوفر كمية جيدة من البروتين تصل إلى 15 جراما، ما يساعد على تقليل الجوع لفترات أطول وتحسين توازن السكر في الدم.

لماذا يُنصح بالبيض مع الأفوكادو؟

يمنح البيض المسلوق مع الأفوكادو مزيجا غنيا بالبروتين والدهون الصحية، ما يعزز الإحساس بالشبع ويمنح الجسم طاقة ثابتة دون تقلبات سريعة في مستوى السكر.

كيف يعزز التفاح مع زبدة اللوز صحتك؟

تناول الفاكهة مع الدهون الصحية مثل التفاح مع زبدة اللوز يساعد على استقرار سكر الدم ويوفر طاقة مستمرة بدل الارتفاع والانخفاض المفاجئ.

ما دور الحمص والخضروات في كبح الجوع؟

الحمص مع الخضروات خيارا متوازنا يجمع بين الألياف والبروتين النباتي، ما يدعم صحة الجهاز الهضمي ويطيل فترة الشعور بالشبع.

هل توجد بدائل نباتية فعالة؟

الحمص المحمص، من الأطعمة التي توفر بروتينا نباتيا وطاقة تدريجية، مع ضرورة الاعتدال في تناول المكسرات بسبب سعراتها المرتفعة.

كيف نختار الوجبة الخفيفة المثالية؟

تعتمد أفضل وجبة خفيفة على التوازن الغذائي وليس الكمية فقط، فالجمع بين البروتين والألياف والدهون الصحية هو المفتاح للحفاظ على الطاقة وكبح الجوع بشكل صحي.

