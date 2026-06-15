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فقد 3% في يومين.. هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

كتب : ميريت نادي

11:13 ص 15/06/2026 تعديل في 11:20 ص

سعر الدولار

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واصل سعر الدولار الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك لليوم الثاني، بقيمة تتراوح بين 54 و72 قرشًا، في منتصف تعاملات الاثنين 15-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

فقد سعر الدولار خلال يومين نحو 3% من قيمته ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ 3 أشهر.

لماذا هبط سعر الدولار؟

جاء هبوط الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الحرب على إيران لتتلقى الأسواق هذا الخبر بتفاؤل كبير ساهم في تدفق الأستثمار الأجنبي غير المباشر على مصر للاستثمار في أذون الخزانة المحلية.

أسعار الدولار في 5 بنوك في منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري

50.53جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر

50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء، بتراجع 47 قرشًا، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا.

بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع، بتراجع 72 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib

50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع، بتراجع 72 قرشًا للشراء والبيع.

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سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

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