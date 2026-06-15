وصفات تبييض الأسنان.. مخاطر خفية قد تهدد صحة الفم

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة اصفرار الأسنان، والتي قد تؤثر على المظهر العام وتسبب شعورا بالإحراج، ومع انتشار النصائح والوصفات غير الموثوقة عبر الإنترنت، يلجأ البعض إلى طرق منزلية ظنا بأنها آمنة وفعالة للحصول على أسنان أكثر بياضا.

وصفات شائعة قد تضر الأسنان

في هذا السياق، قال الدكتور عبد الخالق صلاح، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، إن من أكثر الوصفات المنزلية شيوعا لتبييض الأسنان استخدام الليمون أو الفحم.

وأضاف لـ"مصراوي" أن هذه الطرق قد تمنح الأسنان مظهرا أكثر بياضا بشكل مؤقت، إلا أنها قد تتسبب في أضرار مباشرة للأسنان على المدى الطويل.

مخاطر وصفات تبييض الأسنان المنزلية

قد يؤدي الاستخدام المتكرر لهذه الوصفات إلى العديد من المشكلات الصحية، من أبرزها:

تآكل طبقة مينا الأسنان تدريجيا.

زيادة حساسية الأسنان تجاه المشروبات والأطعمة الباردة أو الساخنة.

ارتفاع احتمالية الإصابة بتسوس الأسنان.

الحصول على بياض مؤقت نتيجة إزالة جزء من السطح الخارجي للأسنان.

الوصفات المنزلية قد تزيد اصفرار الأسنان

أوضح "أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان" أن استخدام هذه الوصفات قد يؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة اصفرار الأسنان بدلا من تبييضها، وذلك بسبب تآكل طبقة المينا التي تحمي الأسنان، ما يُظهر الطبقات الداخلية ذات اللون الأصفر ويجعلها أكثر وضوحا.

عادات بسيطة للحفاظ على أسنانك بيضاء

يمكن الحفاظ على لون الأسنان وصحتها من خلال اتباع بعض العادات اليومية البسيطة، ومنها:

تنظيف الأسنان مرتين يوميا باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد.

استخدام خيط الأسنان بشكل يومي.

التقليل من تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية.

الامتناع عن التدخين.

غسل الفم بالماء بعد تناول الأطعمة أو المشروبات التي قد تسبب تصبغات للأسنان.

تجنب الوصفات غير الموثوقة

ينصح الطبيب بتجنب الاستخدام المتكرر لليمون أو الخل أو الفحم في تبييض الأسنان، إذ قد تؤدي هذه المواد إلى تآكل طبقة المينا وزيادة حساسية الأسنان، ما ينعكس سلبا على صحتها ومظهرها.

كما أن ظهور اصفرار واضح أو شديد في الأسنان يستدعي الذهاب لطبيب الأسنان لتشخيص السبب واختيار الطريقة الأكثر أمانا وفعالية للتبييض، بما يضمن الحفاظ على صحة الأسنان وتجنب أي مضاعفات أو آثار جانبية محتملة.

اقرأ أيضا:

5 عادات شائعة قد تدمر أسنانك دون أن تدري

احذر.. كيف يضر تآكل الأسنان بصحتك العامة؟

طرق منزلية فعالة لعلاج حساسية الأسنان