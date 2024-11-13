فوائد تناول كوب من الحليب يوميًا
تناول كوب من الحليب يوميًا يوفر للجسم العديد من الفوائد الصحية، وذلك بفضل محتواه الغني بالعناصر الغذائية الضرورية.
إليك أهم هذه الفوائد وفق هيلث لاين:
لبناء عظام قوية
الكالسيوم وفيتامين د: يعد الحليب مصدراً ممتازاً للكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والأسنان. يساهم الكالسيوم في بناء وتقوية العظام، بينما يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.
الوقاية من هشاشة العظام: شرب الحليب بانتظام يساعد على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث وكبار السن.
لبناء العضلات
البروتين: يحتوي الحليب على بروتين عالي الجودة يساعد على بناء وإصلاح أنسجة العضلات، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للرياضيين والأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام.
لصحة الجهاز الهضمي
البروبيوتيك: بعض أنواع الحليب تحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة لصحة الجهاز الهضمي تساعد على تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.
لصحة القلب
البوتاسيوم: يحتوي الحليب على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
للبشرة والشعر
البروتين والفيتامينات والمعادن: يساهم الحليب في الحفاظ على صحة البشرة والشعر بفضل محتواه من البروتين والفيتامينات والمعادن.
فوائد أخرى
تعزيز الجهاز المناعي: يساعد الحليب على تقوية الجهاز المناعي بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن.
تحسين المزاج والنوم: يحتوي الحليب على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على تحسين المزاج والنوم.
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